Tuttosport: “Modena attacca, c’è Brunori. Palermo-Moreo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Settimana intensa sul fronte panchine e mercato. Come riportato da Tuttosport, il Pisa, dopo aver ufficializzato l’esonero di Oscar Hiljemark e aver preso atto della permanenza di Paolo Bianco al Monza, sta cercando di stringere il cerchio per il nuovo allenatore. I principali candidati restano Fabio Pecchia e Paolo Zanetti.

Parallelamente, il Verona non sembra intenzionato ad aspettare eventuali sviluppi legati ad Alberto Gilardino e avrebbe ormai raggiunto un accordo di massima con Marco Baroni per la guida tecnica.





Secondo Tuttosport, Antonio Calabro ha scelto il Padova e deve soltanto completare le pratiche per la risoluzione del contratto con la Carrarese. Il club toscano, nel frattempo, sta valutando due possibili sostituti: Federico Coppitelli e, a sorpresa, Alberigo “Chicco” Evani, profilo particolarmente legato all’ambiente.

Il Modena ha ufficializzato il ritorno di Nereo Bonato nel ruolo di direttore sportivo dopo diciannove anni. Oggi il dirigente presenterà il proprio progetto e uno dei temi principali riguarderà la scelta dell’allenatore. Tuttosport riferisce che c’è già stato un colloquio con Davide Possanzini.

Per quanto riguarda il mercato, il Modena potrebbe tentare un colpo importante in attacco con Marco Brunori, rientrato al Palermo dopo il prestito alla Sampdoria. Lo stesso Possanzini potrebbe inoltre diventare un candidato per la panchina della Cremonese qualora i grigiorossi decidessero di affidare il ruolo di direttore sportivo a Christian Botturi, ricomponendo così il tandem che ha lavorato insieme a Mantova.

In casa Palermo, Tuttosport evidenzia che Filippo Inzaghi ripartirà da una base ben definita composta da Augello, Bani, Palumbo, Ranocchia, Segre, Johnsen e Pohjanpalo. Saranno questi gli elementi centrali del progetto tecnico rosanero per il nuovo assalto alla Serie A.

Sul mercato il nome più caldo per la difesa resta Tommaso Cassandro. In attacco il Palermo starebbe valutando un tentativo per Stefano Moreo, attaccante già allenato da Inzaghi nelle esperienze di Venezia, Brescia e Pisa. Inoltre verrà monitorata la situazione di Mattia Liberali nel caso in cui il Sassuolo riuscisse a completarne l’acquisizione.

Tuttosport riferisce che Fabio Gallo sta lavorando per portare al Vicenza Andrea Tiritiello, difensore della Virtus Entella che il tecnico conosce bene e che nell’ultima stagione ha realizzato sette gol in ventisette partite. I biancorossi seguono anche l’attaccante Edoardo Soleri, di proprietà dello Spezia e reduce dall’esperienza alla Sampdoria.

Non solo. Il Vicenza è sulle tracce anche del centrocampista Issiaka Kamate dell’Inter U23, del terzino sinistro Tommaso Corazza del Cesena e del difensore centrale Wisdom Amey, protagonista nell’ultima stagione con la Pianese dove era in prestito dal Bologna.

Grande entusiasmo anche ad Arezzo, tornato in Serie B e deciso a recitare un ruolo importante nel prossimo campionato. Secondo Tuttosport sono già quasi 2.500 gli abbonamenti sottoscritti e il club sta lavorando su diversi giovani della Fiorentina.

In cima alla lista c’è il portiere Tommaso Martinelli, classe 2006 che ha già debuttato con la prima squadra viola diventando il più giovane portiere a esordire nella storia del club. Martinelli, reduce da una stagione positiva, avrebbe superato nelle preferenze Jacopo Seghetti. Gli altri obiettivi sono i difensori Eman Kospo, bosniaco classe 2007 proveniente dall’esperienza nel Barcellona, ed Edoardo Sadotti, classe 2006 e tra i protagonisti dello scudetto conquistato dalla Primavera della Fiorentina.

Sul fronte Benevento, Tuttosport segnala la volontà del club di prolungare il rapporto con il difensore Luca Caldirola, mentre Diego Borghini è destinato a lasciare i giallorossi.

Infine, il Mantova è a un passo dall’ingaggio dell’attaccante Ettore Gliozzi dal Modena. Per il centravanti sarebbe pronto un contratto triennale e manca ormai soltanto l’ufficialità.