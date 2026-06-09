Radici agrigentine, crescita a Palermo e trionfo con l’Ascoli: Rizzo Pinna si prende la Serie B

Andrea Rizzo Pinna è uno dei grandi protagonisti della promozione dell’Ascoli in Serie B. Come racconta La Sicilia, il fantasista bianconero ha firmato una postseason da assoluto protagonista, culminata con il riconoscimento di MVP della finale playoff dopo il netto 3-0 rifilato al Brescia al “Del Duca”. Un premio che certifica il valore di un giocatore capace di incidere nei momenti più importanti della stagione.

La doppia sfida decisiva porta infatti la firma del trequartista classe 2000. Come evidenzia La Sicilia, Rizzo Pinna ha trovato la via del gol sia nella gara d’andata al “Rigamonti” sia nel ritorno disputato davanti al pubblico marchigiano, risultando determinante nel percorso che ha riportato l’Ascoli tra i cadetti.





Nato a Milano ma profondamente legato alla Sicilia attraverso le proprie origini familiari, Rizzo Pinna rappresenta una delle storie più affascinanti del calcio italiano. La Sicilia ricorda come il padre Salvatore e la madre Valeria siano entrambi originari di Agrigento, un legame che il calciatore ha sempre mantenuto vivo e che continua a rappresentare una parte importante della sua identità.

Al termine della finale, come riportato da La Sicilia, il giocatore ha dedicato il successo alla propria famiglia: «Il nostro segreto è che ci divertiamo. Andiamo in campo e ci divertiamo». Parole che raccontano la serenità e la forza di un gruppo capace di costruire una cavalcata straordinaria fino alla promozione.

La carriera di Rizzo Pinna è quella di un talento che ha saputo rialzarsi e ripartire. La Sicilia ripercorre il percorso di un calciatore cresciuto nei settori giovanili di Atalanta e Inter, protagonista anche con la Nazionale Under 17. Un percorso che sembrava destinato a portarlo rapidamente ai massimi livelli e che invece ha conosciuto anche momenti difficili e passaggi complicati.

Tra le tappe più significative della sua crescita figura anche Palermo. Come sottolinea La Sicilia, è proprio con la maglia rosanero che il fantasista ha contribuito alla rinascita del club dopo il fallimento, maturando esperienza e costruendo quel carattere che oggi gli consente di essere protagonista nei momenti decisivi. Un legame con la città rimasto fortissimo anche nella vita privata, visto che proprio a Palermo ha conosciuto Eleonora, la compagna che oggi gli è accanto.

Attualmente di proprietà del Cosenza, Rizzo Pinna potrebbe presto diventare uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Secondo La Sicilia, l’Ascoli sarebbe intenzionato a fare tutto il possibile per trattenerlo anche nella prossima stagione di Serie B, consapevole dell’importanza che il giocatore ha avuto nella promozione conquistata.

La Sicilia è stata protagonista anche nell’ultima parte della sua stagione. La Sicilia ricorda infatti che Rizzo Pinna è stato tra gli uomini chiave della semifinale playoff contro il Catania. Nonostante la sconfitta per 2-1 subita al Massimino nella gara di ritorno, l’Ascoli aveva già ipotecato la qualificazione grazie al netto 4-0 dell’andata, proseguendo il proprio cammino fino al trionfo finale.

Oggi Andrea Rizzo Pinna si gode una promozione meritata e un riconoscimento individuale che conferma il suo valore. Ma la sensazione è che il meglio debba ancora arrivare per un talento che, finalmente, sembra aver trovato la definitiva consacrazione.