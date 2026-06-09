Klinsmann racconta il dramma del figlio Jonathan: «Lo hanno salvato. A Palermo ha rischiato la vita»

Jonathan Klinsmann continua il proprio percorso di recupero dopo il grave infortunio riportato nella sfida tra Cesena e Palermo dello scorso 18 aprile. A raccontare quei momenti di grande apprensione è stato il padre Jurgen Klinsmann, ex campione del calcio mondiale, intervenuto nel podcast The Overlap per ripercorrere le ore più difficili vissute dalla famiglia dopo l’incidente occorso al portiere bianconero.

Come riporta Il Resto del Carlino, Jonathan Klinsmann riportò la frattura di una vertebra cervicale in seguito a uno scontro di gioco con Ranocchia durante la gara disputata al Barbera. Un episodio che inizialmente fece temere conseguenze molto più gravi.





Nel racconto riportato da Il Resto del Carlino, l’ex attaccante tedesco ha ricordato la paura vissuta nei giorni successivi all’infortunio: «Parole come quelle mettono i brividi. Per fortuna col tempo il quadro si è fatto più chiaro e abbiamo avuto la certezza che Jonathan recupererà al 100%: non ci saranno conseguenze per quell’infortunio».

Jurgen Klinsmann ha poi aggiunto: «Ma se ripenso a quei giorni e a quelle sensazioni, era come se stessi camminando nella nebbia. A Palermo ci dissero che la situazione era troppo complicata per loro e che non sarebbero stati in grado di aiutarci. A quel punto organizzammo un volo per trasportarlo in Germania, dove l’intervento venne effettuato nella clinica universitaria di Heidelberg».

Come evidenzia ancora Il Resto del Carlino, il padre del portiere del Cesena non ha nascosto la gravità del momento vissuto dalla famiglia: «Lo hanno salvato. Se è stato in pericolo? Sì, dal momento dell’infortunio fino all’intervento, avvenuto quattro giorni dopo. Poi da lì le cose sono andate in maniera fantastica».

Le notizie più incoraggianti riguardano però il futuro del portiere. Nel corso dell’intervista, riportata da Il Resto del Carlino, Klinsmann ha spiegato che il recupero procede secondo i programmi: «Ne verrà fuori in sei mesi e tornerà come prima».

Un messaggio di fiducia che alimenta l’ottimismo attorno alle condizioni dell’estremo difensore. Proprio nei prossimi giorni Jonathan Klinsmann si sottoporrà a nuovi controlli medici che consentiranno di valutare con maggiore precisione i tempi necessari per il completo recupero e il ritorno all’attività agonistica.