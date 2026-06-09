Giorgio Perinetti ricorda Zamparini: «Un uomo passionale e dal cuore grande»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
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Nel giorno in cui Maurizio Zamparini avrebbe compiuto gli anni, Giorgio Perinetti ha voluto dedicare un pensiero all’ex presidente del Palermo attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram.

L’attuale direttore generale dell’Athletic Club Palermo ed ex dirigente rosanero ha ricordato il patron friulano, figura centrale nella storia recente del club siciliano, sottolineandone il carattere passionale e il profondo amore per il calcio.


«Oggi Maurizio Zamparini avrebbe compiuto gli anni. Lavorare con lui significava vivere il calcio a tremila all’ora: un uomo passionale, generoso, a volte travolgente, ma guidato da un amore sconfinato per le sue squadre e per il suo lavoro», ha scritto Perinetti.

Nel suo ricordo, il dirigente si è soffermato anche sull’aspetto umano dell’ex presidente del Palermo: «Dietro al presidente vulcanico che tutti i media raccontavano, c’era anche un uomo dal cuore grande che sapeva trasmettere una carica fuori dal comune».

Infine il messaggio conclusivo rivolto a Zamparini: «Buon compleanno Pres».

Perinetti e Zamparini hanno condiviso alcuni dei periodi più significativi della storia rosanero, contribuendo insieme alla crescita del Palermo che negli anni della presidenza del patron friulano riuscì a stabilirsi ai vertici del calcio italiano, conquistando anche diverse qualificazioni alle competizioni europee.

 

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