Repubblica: “Palermo, rebus tra i pali: Joronen o Gomis per il finale da sogno”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Palermo Avellino 2-0 (96)

PALERMO – Tre partite per inseguire la Serie A, novanta minuti alla volta senza margine d’errore. Nel momento più delicato della stagione, il Palermo si ritrova con un dubbio che è anche una ricchezza: chi difenderà la porta nel rush finale? Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, Inzaghi si trova a gestire un vero e proprio “lusso”, con due portieri di altissimo livello pronti a contendersi una maglia.

La stagione rosanero è stata fin qui segnata dalla continuità di Joronen. Il portiere finlandese è stato un punto fermo, come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, con numeri da leader della categoria: 16 clean sheet in 32 presenze, 92 parate e una presenza costante anche nella costruzione dal basso, grazie a una buona precisione nei passaggi.


L’equilibrio si è incrinato lo scorso 5 aprile contro l’Avellino, quando un problema muscolare ha costretto Joronen a lasciare il campo. Un episodio che, come evidenzia Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, avrebbe potuto destabilizzare la difesa proprio nel momento chiave del campionato.

E invece è emersa la figura di Gomis. Dopo un lungo stop e diversi problemi fisici, il portiere senegalese si è fatto trovare pronto. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, nei minuti iniziali contro l’Avellino è ripartita la sua stagione, proseguita poi con prestazioni solide contro Frosinone e Cesena.

Due interpreti diversi per caratteristiche: Joronen è un portiere moderno, capace di impostare, mentre Gomis rappresenta istinto e reattività. Meno preciso nella gestione del pallone, ma dotato di grande carisma e abilità tra i pali, con sette rigori parati in carriera. Un profilo che, come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, ha convinto staff e tifosi.

La linea di Inzaghi, però, è chiara: «Non rischiamo nessuno». Una scelta dettata dalla prudenza, soprattutto in vista dei possibili play-off. Nonostante il rientro in gruppo di Joronen, il tecnico ha continuato a puntare su Gomis, ribadendo che il finlandese tornerà solo al 100% della condizione.

La strategia è definita: con Gomis il Palermo guadagna aggressività e freschezza mentale, accettando una costruzione meno pulita; con Joronen ritrova ordine e sicurezza nella gestione. Il rientro del titolare potrebbe slittare all’ultima giornata contro il Venezia, anche in base ai risultati.

Con 65 punti in classifica e il traguardo della Serie A ancora nel mirino, il Palermo si presenta al finale con una certezza: tra i pali c’è abbondanza. Come evidenzia Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, pochi in Serie B possono vantare una coppia così affidabile.

Contro Reggiana e Catanzaro, la scelta sarà decisiva. Ma, comunque vada, Inzaghi sa di avere due numeri uno per un solo sogno.

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