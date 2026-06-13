Repubblica: “Cassandro in pole, Moreo e Marin restano obiettivi. Il Palermo segue la linea Inzaghi”

Il mercato del Palermo continua a muoversi seguendo le indicazioni di Filippo Inzaghi. Come scrive Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la dirigenza rosanero è impegnata nella costruzione di una squadra modellata sulle esigenze tattiche del nuovo allenatore, che ripartirà da un sistema di gioco basato sulla difesa a quattro e sul 4-2-3-1.

L’obiettivo del club è individuare giocatori capaci di garantire qualità, intensità e soprattutto duttilità, caratteristiche considerate fondamentali per interpretare al meglio il nuovo assetto tattico.





Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, uno dei nomi che continua a raccogliere maggiori consensi è quello di Tommaso Cassandro. Il difensore del Como resta un obiettivo concreto del Palermo e tra le parti ci sarebbero già stati diversi contatti esplorativi. La trattativa non è ancora vicina alla conclusione, ma il giocatore continua a essere uno dei profili maggiormente graditi alla dirigenza rosanero.

Sul fronte difensivo, invece, non trovano conferme le indiscrezioni che nelle ultime settimane avevano accostato al Palermo il centrale dell’Empoli e dell’Italia Under 21 Gabriele Guarino. Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il difensore non rappresenterebbe al momento una priorità per il club di viale del Fante.

Per la fascia sinistra resta vivo l’interesse per Matteo Cocchi. Il terzino classe 2007 cresciuto nell’Inter è considerato uno dei giovani più interessanti nel suo ruolo, ma la concorrenza appare particolarmente elevata. Diverse società, comprese alcune di Serie A, stanno seguendo il giocatore e la presenza di Augello potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di riflessione per il giovane nerazzurro, desideroso di trovare continuità di impiego.

Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, le attenzioni del Palermo si concentrano anche sul Pisa, squadra dalla quale potrebbero arrivare rinforzi graditi a Inzaghi.

Tra i nomi monitorati continua a esserci Stefano Moreo. L’attaccante, già protagonista in rosanero nella stagione 2018-19, è particolarmente apprezzato dal tecnico per la sua capacità di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo e per il rapporto costruito negli anni tra Venezia, Brescia e Pisa.

Sempre in casa nerazzurra resta d’attualità la pista che porta a Marius Marin. Il centrocampista rumeno, che ha recentemente salutato il Pisa dopo otto stagioni, viene considerato un profilo interessante per esperienza, dinamismo e capacità di abbinare quantità e qualità nella zona centrale del campo.

Il mercato è ancora nelle sue fasi iniziali, ma la direzione intrapresa dal Palermo appare ormai chiara: costruire una squadra funzionale alle idee di Inzaghi, puntando su giocatori affidabili e già pronti a inserirsi nei nuovi meccanismi tattici.