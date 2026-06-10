Corriere dello Sport: “Palermo, torna l’idea Moreo. Inzaghi ritroverebbe uno dei suoi fedelissimi”

Il Palermo continua a muoversi sul mercato alla ricerca di profili funzionali al progetto tecnico di Filippo Inzaghi e tra i nomi che tornano d’attualità c’è quello di Stefano Moreo. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, al momento si tratta di una semplice idea, ma l’attaccante del Pisa possiede diverse caratteristiche che lo rendono un profilo particolarmente gradito all’allenatore rosanero.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il primo elemento che gioca a favore dell’operazione è il rapporto consolidato tra Moreo e Inzaghi. L’attaccante ha già lavorato con il tecnico in tre diverse esperienze, prima al Venezia, poi al Brescia e infine al Pisa. Un percorso condiviso che ha portato anche risultati importanti, tra cui la promozione in Serie B e la vittoria della Coppa Italia Lega Pro con il Venezia, oltre alla recente promozione in Serie A conquistata con il Pisa.





L’analisi di Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport sottolinea come Inzaghi consideri fondamentale la presenza di calciatori che conoscano perfettamente le sue richieste tattiche e il suo metodo di lavoro. In quest’ottica, Moreo rappresenterebbe una figura ideale per facilitare l’assimilazione dei principi del nuovo corso tecnico.

C’è poi un altro aspetto che rende l’operazione particolarmente interessante. Come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Moreo conosce già molto bene Palermo e l’ambiente rosanero. L’attaccante ha infatti vestito la maglia del club siciliano tra il gennaio del 2018 e l’estate del 2019, collezionando 49 presenze ufficiali e 6 reti. Un’esperienza che gli ha permesso di conoscere le pressioni e le aspettative di una piazza ambiziosa come quella palermitana.

Naturalmente l’eventuale ritorno dell’attaccante dovrà essere valutato anche sotto il profilo tecnico. Le sue caratteristiche sono infatti simili a quelle di Le Douaron e il Palermo dovrà prima definire alcuni equilibri all’interno del reparto offensivo.

La situazione contrattuale potrebbe però favorire eventuali sviluppi. Moreo è legato al Pisa fino al 2027 e la società toscana dovrà decidere se continuare a puntare su uno degli uomini simbolo della recente promozione oppure valutare eventuali offerte. Nell’ultima stagione il centravanti ha chiuso con 7 gol in 37 presenze, confermandosi una pedina preziosa per la squadra nerazzurra.

La duttilità rappresenta un altro elemento particolarmente apprezzato. Moreo può infatti ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo in un eventuale 4-2-3-1, offrendo a Inzaghi diverse soluzioni tattiche.

Parallelamente il Palermo continua a monitorare anche altri profili. Restano infatti vivi gli interessi per Tommaso Cassandro del Como e per Simone Trimboli del Mantova, due nomi che continuano a figurare tra gli obiettivi della dirigenza per rinforzare rispettivamente difesa e centrocampo.