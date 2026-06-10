Corriere dello Sport: “Palermo Primavera, Del Grosso verso l’addio: Bovo in pole per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
PALERMO MELITA 5-1 (105) Bovo

Non soltanto il mercato della prima squadra. In casa Palermo si lavora anche alla programmazione del settore giovanile e, come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, potrebbero esserci novità importanti sulla panchina della Primavera in vista della prossima stagione.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Cristiano Del Grosso è sempre più vicino alla conclusione della propria esperienza alla guida della formazione Primavera rosanero. La conferma dell’attuale tecnico appare infatti improbabile e il club starebbe già valutando il profilo a cui affidare il nuovo ciclo del vivaio.


L’analisi di Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport individua in Cesare Bovo il principale candidato alla successione. L’ex difensore rosanero, oggi allenatore nel settore giovanile del Palermo, è reduce da una stagione positiva alla guida dell’Under 17, chiusa con un brillante quarto posto in campionato.

Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la promozione di Bovo rappresenterebbe una soluzione interna in linea con la filosofia del club, che continua a puntare sulla valorizzazione delle figure cresciute all’interno del proprio percorso tecnico e formativo.

L’ex centrale difensivo conosce perfettamente l’ambiente rosanero e gode di grande considerazione all’interno della società. Per questo motivo il suo nome è attualmente quello più accreditato per raccogliere l’eredità di Del Grosso e guidare la Primavera nella prossima stagione.

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