Palermo, ricordi Frank Cascio? Dall’assalto al club alla clamorosa causa su Michael Jackson

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
7a9b5a2bfc52264143d4e917192b2a74_169_l

Dalla scena internazionale al calcio italiano, il nome di Frank Cascio torna improvvisamente al centro dell’attenzione. Negli Stati Uniti, come riportato da diverse fonti tra cui il New York Times e ripreso da Il Post, la famiglia Cascio è coinvolta in una vicenda giudiziaria legata a Michael Jackson, ma per Palermo quel cognome riporta inevitabilmente alla memoria un tentativo di acquisizione del club rosanero.

Negli ultimi giorni, infatti, i fratelli Edward, Dominic, Marie-Nicole e Aldo Cascio hanno intentato una causa civile contro il Michael Jackson Estate, sostenendo di aver subito abusi quando erano minorenni. Una presa di posizione che rappresenta un netto cambio rispetto al passato, quando gli stessi Cascio avevano difeso pubblicamente il cantante, anche in televisione e nel libro pubblicato dal padre Frank Cascio nel 2011.


Ma il nome di Frank Cascio, imprenditore americano con origini italiane, è noto anche ai tifosi del Palermo. Come ricordato dalla nostra redazione, nel 2017 Cascio aveva manifestato un concreto interesse per l’acquisizione del club allora guidato da Maurizio Zamparini.

In un comunicato inviato l’8 luglio 2017 a Ilovepalermocalcio.com, veniva infatti confermato che «i referenti e lo staff di Frank Cascio confermano l’interesse per l’acquisizione del Palermo Calcio», aggiungendo che la trattativa sarebbe stata seguita anche da imprenditori siciliani, con l’obiettivo di portarla avanti in maniera costante.

Un tentativo che non si concretizzò mai, ma che resta uno degli episodi più curiosi e meno noti della storia recente del club rosanero, in anni segnati da trattative e cambi societari.

Oggi il cognome Cascio torna sotto i riflettori per motivi ben diversi, legati a una vicenda internazionale che nulla ha a che vedere con il calcio, ma che riporta inevitabilmente alla memoria quel tentativo di ingresso nel mondo Palermo.

 

Altre notizie

Screenshot-2025-10-10-065755

Palermo-Catanzaro, show al Barbera: si esibiscono Mated & Ceejay prima della gara

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo pescara 5-0 (176) inzaghi

Palermo verso il Catanzaro: Inzaghi in conferenza al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
primavera

Palermo, il programma del weekend: Primavera in trasferta, Under 17 ai playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, prosegue la preparazione in vista del Catanzaro: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
allegretta-arbitro

Serie B, Palermo-Catanzaro affidata a Allegretta. Le designazioni arbitrali della 37^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Screenshot 2026-04-29 122321

Palermo U17, i ragazzi di Bovo si qualificano ai playoff nazionali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo frosinone 2-0 (57) settore ospiti renzo barbera

Palermo-Catanzaro: GOS decide, settore ospiti chiuso e limitazioni per i tifosi giallorossi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (10)

La Sicilia: “Stadio Barbera, un altro passo per Euro 2032 arriva l’accordo per la progettazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Screenshot 2026-04-29 090503

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, turnover e gestione verso Palermo: priorità ai playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo pescara 5-0 (53) sorrentino

Sorrentino: «A Palermo ci ho lasciato il cuore. Dybala? Gli consigliai la Juve»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “La missione di Inzaghi. Sfatare il tabù playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo brescia (100) di francesco

Giornale di Sicilia: “Di Francesco, prima da ex e tanta voglia di rivincita”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

7a9b5a2bfc52264143d4e917192b2a74_169_l

Palermo, ricordi Frank Cascio? Dall’assalto al club alla clamorosa causa su Michael Jackson

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Screenshot-2025-10-10-065755

Palermo-Catanzaro, show al Barbera: si esibiscono Mated & Ceejay prima della gara

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo pescara 5-0 (176) inzaghi

Palermo verso il Catanzaro: Inzaghi in conferenza al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
primavera

Palermo, il programma del weekend: Primavera in trasferta, Under 17 ai playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
UC Sampdoria v US Lecce - Serie A

Mantova, occhi su Montevago: Rinaudo punta l’attaccante del Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026