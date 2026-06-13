Corriere dello Sport: “Palermo, Marin resta nel mirino. La mediana può cambiare volto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Palermo pisa primo tempo 2-0 (19) marin

Non c’è soltanto la difesa tra le priorità del Palermo. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la dirigenza rosanero continua a monitorare con attenzione anche il centrocampo e tra i profili seguiti figura Marius Marin.

Il centrocampista rumeno, classe 1998, andrà in scadenza con il Pisa il prossimo 30 giugno e rappresenta una delle opportunità più interessanti tra i giocatori in uscita dal club nerazzurro. Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo segue con interesse l’evoluzione della situazione e mantiene il giocatore tra i nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo Carlo Osti.


Marin conosce bene Filippo Inzaghi, che lo ha allenato nell’ultima esperienza sulla panchina del Pisa, fattore che potrebbe rappresentare un elemento favorevole in un’eventuale trattativa.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo sta valutando possibili interventi in mediana soprattutto in vista delle decisioni che riguarderanno alcuni elementi dell’attuale organico. Le situazioni di Gomes e Blin saranno infatti oggetto di riflessioni nelle prossime settimane.

L’obiettivo della società è aumentare il livello competitivo del reparto e garantire maggiore concorrenza per i due posti davanti alla difesa. Al momento i punti fermi della mediana sembrano essere Segre e Ranocchia, ma il club vuole aggiungere ulteriori soluzioni di qualità per affrontare una stagione che si annuncia particolarmente impegnativa.

Per questo motivo il nome di Marin continua a essere seguito con attenzione, in attesa di capire se i primi contatti potranno trasformarsi in una vera e propria opportunità di mercato.

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