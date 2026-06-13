Corriere dello Sport: “Avellino-Juve, asse caldo di mercato. Cremonese, Botturi detta la linea. Catanzaro, stallo Polito”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
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L’Avellino intensifica i rapporti con la Juventus e accelera sul mercato in vista della prossima stagione. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Mario Aiello ha incontrato a Torino i dirigenti bianconeri per discutere diverse operazioni che potrebbero coinvolgere il club irpino.

Sul tavolo c’è innanzitutto la situazione del portiere Giovanni Daffara, richiesto anche in Serie A da Udinese, Lecce e Cagliari. La Juventus valuta il riscatto e il successivo controriscatto del classe 2004, operazione che garantirebbe all’Avellino una plusvalenza di circa 200 mila euro. In entrata, invece, i biancoverdi spingono per diversi giovani della cantera juventina: piacciono l’attaccante Pecorino, i centrocampisti Faticanti e Pietrelli e il terzino sinistro Moruzzi. Sempre per la trequarti resta vivo l’interesse per Hasa, rientrato al Napoli dopo il prestito alla Carrarese.


Sul fronte uscite, il Casarano ha manifestato interesse per Iannarilli, Patierno e De Cristofaro.

Intanto arrivano alcune ufficialità in Serie B. L’Entella ha blindato il capitano Parodi fino al 2028, mentre il Vicenza ha prolungato il contratto del difensore Costa fino alla stessa scadenza. La Sampdoria ha definito il nuovo assetto dirigenziale con Branco direttore sportivo e Ariaudo direttore tecnico, mentre tra gli obiettivi di mercato spunta il fantasista del Pescara Olzer.

A Cremona si è invece presentato ufficialmente il nuovo direttore sportivo Christian Botturi. L’ex dirigente del Mantova ha fissato le priorità del nuovo corso grigiorosso: competitività, valorizzazione dei giocatori e attenzione ai giovani. Sul tema allenatore, Botturi ha confermato l’incontro con Giampaolo, senza però sbilanciarsi sul futuro della panchina: la decisione definitiva verrà condivisa con la proprietà.

In casa Modena, dopo la scelta di Galloppa come nuovo allenatore, si lavora alla costruzione della rosa. Il primo obiettivo per le corsie esterne è Aurelio dello Spezia, mentre in attacco continua il monitoraggio su Artistico della Lazio. I canarini valutano inoltre la permanenza di alcuni giocatori arrivati in prestito dalla Cremonese, come De Luca e Zanimacchia.

Situazione ancora in evoluzione a Catanzaro. Il presidente Floriano Noto e il direttore sportivo Ciro Polito si sono confrontati in un lungo faccia a faccia che, secondo il Corriere dello Sport, si è concluso con una fumata grigia. Sul tavolo il rinnovo del dirigente fino al 2028 e la programmazione della prossima stagione. La questione direttore sportivo resta prioritaria rispetto alla scelta del nuovo allenatore e alle operazioni di mercato.

Nel frattempo Costantino Favasuli, reduce dall’esordio con la Nazionale di Silvio Baldini, ha incontrato alcuni giovani calciatori calabresi, sottolineando l’importanza dell’umiltà e definendo quella appena conclusa come la miglior stagione della sua carriera.

A Cesena, invece, il nuovo direttore sportivo Andrea Mancini continua a spingere per Guido Pagliuca come nuovo allenatore. L’ex tecnico della Juve Stabia resta il favorito, anche se una parte della proprietà continua a sostenere la candidatura di Ashley Cole. La decisione definitiva è attesa entro la prossima settimana.

Infine, il club romagnolo guarda con attenzione anche al proprio settore giovanile: quattro o cinque elementi della Primavera verranno aggregati al ritiro estivo con l’obiettivo di conquistarsi uno spazio stabile in prima squadra.

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