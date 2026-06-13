Corriere dello Sport: “Palermo, pressing su Cassandro. Nel 4-2-3-1 sarà l’alternativa a Pierozzi”

Il Palermo continua a lavorare per costruire la squadra da affidare a Filippo Inzaghi e uno dei nomi che resta in cima alla lista del direttore sportivo Carlo Osti è quello di Tommaso Cassandro. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il difensore di proprietà del Como rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza rosanero in vista della prossima stagione.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ripartirà dal 4-2-3-1, modulo già utilizzato da Inzaghi nella semifinale di ritorno dei playoff contro il Catanzaro e destinato a diventare il sistema di riferimento della nuova squadra. In questo contesto tattico, Cassandro verrebbe considerato principalmente come un terzino destro, alternativa naturale a Niccolò Pierozzi.





Pur essendo in grado di ricoprire anche il ruolo di difensore centrale, soprattutto come braccetto in una difesa a tre, il classe 2000 verrebbe utilizzato prevalentemente sulla corsia destra. Il Palermo, infatti, può già contare su diversi centrali come Bani, Peda, Ceccaroni e Magnani, motivo per cui la priorità sarebbe quella di aggiungere profondità e concorrenza sugli esterni.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero non intende mollare la presa sul giocatore nonostante la concorrenza e le difficoltà della trattativa. Il Como valuta infatti il cartellino di Cassandro circa tre milioni di euro, cifra che rende l’operazione tutt’altro che semplice.

Il difensore è reduce da una stagione molto positiva con la maglia del Catanzaro, chiusa con 38 presenze complessive tra campionato e playoff, impreziosite da quattro reti e tre assist. Numeri che confermano affidabilità, continuità e capacità di incidere anche in fase offensiva.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, gli ultimi contatti tra le parti avrebbero prodotto segnali incoraggianti e il Palermo intende proseguire il dialogo con fiducia. Resta però da valutare anche la posizione del calciatore, che starebbe riflettendo sulle prospettive di impiego in rosanero.

Cassandro, infatti, sarebbe consapevole di dover competere con Pierozzi per una maglia da titolare e avrebbe qualche perplessità legata al minutaggio che potrebbe trovare a Palermo. Un aspetto che potrebbe incidere sulle valutazioni finali del diretto interessato.

Nonostante gli ostacoli, il Palermo continua a considerare Cassandro uno dei profili ideali per il nuovo progetto tecnico. La trattativa resta aperta e nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi importanti.