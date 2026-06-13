Mondiale 2026, gli Stati Uniti partono forte: Paraguay travolto 4-1 all’esordio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
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Buona la prima per gli Stati Uniti nel Mondiale 2026. La nazionale allenata da Mauricio Pochettino debutta nel Gruppo D con una convincente vittoria per 4-1 contro il Paraguay, lanciando subito un messaggio alle rivali del girone.

Davanti al pubblico del Los Angeles Stadium di Inglewood, gli americani indirizzano la sfida già nel primo tempo. Dopo appena sette minuti arriva il vantaggio grazie all’autorete di Bobadilla, sfortunato nel deviare nella propria porta un traversone insidioso di Christian Pulisic. Il fantasista statunitense è il grande protagonista della serata e al 31′ confeziona anche l’assist per il raddoppio di Folarin Balogun, bravo a battere Gill con una conclusione precisa.


Nel recupero della prima frazione arriva anche il tris. Ancora Balogun, lanciato in profondità da Tillman, si accentra e lascia partire un sinistro imprendibile che vale il 3-0 con cui le squadre vanno all’intervallo.

Nella ripresa il Paraguay prova a reagire e al 73′ accorcia le distanze grazie a Mauricio Magalhães, che sfrutta un assist di Almirón e firma il gol dell’1-3. La rete riaccende momentaneamente le speranze della formazione sudamericana, ma gli Stati Uniti controllano il match senza particolari affanni.

Nel lungo recupero arriva anche il sigillo definitivo. Al 98′ Giovanni Reyna, appena entrato, riceve da Freeman e con una splendida conclusione di trivela sul secondo palo firma il definitivo 4-1.

Prestazione convincente per gli Stati Uniti, trascinati da un ottimo Pulisic e dalla doppietta di Balogun. Buone indicazioni anche dai giocatori subentrati, con Reyna che chiude il match con una giocata di grande qualità.

Grazie a questo successo gli americani iniziano nel migliore dei modi il proprio cammino iridato. Nel prossimo turno affronteranno l’Australia, mentre il Paraguay sarà chiamato a riscattarsi contro la Turchia.

Stati Uniti-Paraguay 4-1

Marcatori: 7′ aut. Bobadilla, 31′ e 45’+5 Balogun, 73′ Mauricio Magalhães, 90’+8 Reyna.

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