Palermo-Catanzaro, show al Barbera: si esibiscono Mated & Ceejay prima della gara
PALERMO – Non solo calcio. In occasione della sfida tra Palermo e Catanzaro, in programma venerdì 1° maggio al “Renzo Barbera”, è previsto anche un evento musicale pre-gara per coinvolgere i tifosi rosanero.
Come annunciato, prima del fischio d’inizio andrà in scena uno showcase live con protagonisti Mated & Ceejay, artisti palermitani che si esibiranno direttamente allo stadio. Un’iniziativa pensata per arricchire l’atmosfera e spingere il pubblico ad arrivare con anticipo sugli spalti.
Un motivo in più, dunque, per vivere il Barbera sin dalle ore precedenti alla partita, trasformando l’attesa in un momento di spettacolo e partecipazione.
Palumbo regala la maglia a due rapper palermitani: Mated e Ceejay Jungle omaggiati dal centrocampista rosanero