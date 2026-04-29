Palermo verso il Catanzaro: Inzaghi in conferenza al Barbera
PALERMO – Prosegue l’avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Catanzaro, in programma venerdì 1° maggio al “Renzo Barbera”. Un appuntamento importante in vista dei playoff, con i rosanero già certi del quarto posto.
Alla vigilia del match, sarà Filippo Inzaghi a presentare la gara in conferenza stampa: l’allenatore rosanero interverrà giovedì 30 aprile alle ore 18.20 proprio allo stadio “Renzo Barbera”.
Un’occasione per fare il punto sulle condizioni della squadra, sulle possibili rotazioni in vista degli spareggi promozione e sulle scelte tecniche in vista della sfida contro i giallorossi di Aquilani.