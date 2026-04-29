Palermo, il programma del weekend: Primavera in trasferta, Under 17 ai playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
primavera

PALERMO – Fine settimana ricco di impegni per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, con diverse squadre rosanero impegnate tra campionati e tornei.

La Primavera di Primavera 2 – Girone B, come comunicato dal club, sarà di scena in trasferta contro l’Avellino nella 29ª giornata: appuntamento sabato 2 maggio alle ore 15 allo stadio “William Vincenzo Russo” di Venticano.


Spazio anche ai playoff dell’Under 17 maschile, che affronterà il Como nel primo turno: gara in programma domenica 3 maggio alle ore 15 al “Pasqualino Stadium” di Carini.

Impegno esterno per l’Under 15 femminile, che sfiderà il Napoli nella 12ª giornata di campionato: calcio d’inizio domenica 3 maggio alle ore 14 ad Afragola, presso l’Alpha Center.

Per quanto riguarda i tornei, l’Under 14 maschile sarà impegnata nel 12° torneo “Catanzaro Youth League”, mentre l’Under 13 maschile parteciperà al torneo “Salerno Youth League – Spring Edition”: entrambe le competizioni si svolgeranno tra venerdì 1° e domenica 3 maggio.

Sfida interna per l’Under 12 maschile nel campionato Fair Play – fase interregionale: l’Academy Palermo affronterà il Palermo e la Libertas Rari Nantes sabato 2 maggio alle ore 15.

Infine, l’Under 12 femminile sarà protagonista nella fase regionale del campionato di categoria: triangolare con Virtus Marsala Femminile e Fortitudo Bagheria in programma giovedì 30 aprile alle ore 15.

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