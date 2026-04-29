Mantova, occhi su Montevago: Rinaudo punta l’attaccante del Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
UC Sampdoria v US Lecce - Serie A

GENOA, ITALY - NOVEMBER 12: Daniele Montevago of Sampdoria reacts during the Serie A match between UC Sampdoria and US Lecce at Stadio Luigi Ferraris on November 12, 2022 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Il Mantova si muove in prospettiva futura e guarda con attenzione al mercato dei giovani talenti. Tra i profili monitorati c’è Daniele Montevago, attaccante del Perugia reduce da una stagione significativa sotto il profilo della crescita personale.

Secondo quanto riportato da Tuttoc, il classe 2003 è finito nel mirino del direttore sportivo Rinaudo, oggi al Mantova, che avrebbe inserito il suo nome tra quelli da seguire con particolare interesse. Un’operazione che si inserisce nella linea societaria orientata alla valorizzazione di profili giovani e di prospettiva.


Montevago, nato a Palermo, ha attirato l’attenzione per le sue qualità e per il percorso in costante crescita, elementi che potrebbero spingerlo verso il salto di categoria. Il Mantova osserva e valuta, pronto eventualmente ad affondare il colpo.

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