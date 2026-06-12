Empoli, Corsi: «Due settimane decisive per il club. Caserta? Stiamo valutando altri allenatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
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Intervistato ai microfoni di “La Nazione”, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla ricerca di nuovi partner da affiancare all’attuale proprietà. Inoltre, ha lasciato anche un commento sulla questione allenatore, che non è ancora stata definita.

«È diventato sempre più difficile trovare da solo le energie per andare avanti, per questo stiamo cercando qualcuno che ci possa accompagnare, che ci dia un po’ di respiro – ha dichiarato Corsi -. Abbiamo ancora diversi tavoli aperti e oltre ad alcune realtà straniere adesso si è manifestato anche il possibile interesse di un soggetto italiano»


Il numero uno del club ha poi aggiunto: «Stiamo portando avanti i colloqui per trovare la miglior soluzione, la mia speranza è che nel giro delle prossime due settimane si possano aprire delle vere e proprie trattative»

Ancora incerto il futuro dell’allenatore Fabio Caserta, con il contratto in scadenza il 30 giugno: «Ci siamo sentiti e stiamo facendo le nostre valutazioni, così come stiamo valutando anche altri allenatori che hanno fatto bene in Serie C. Penso che entro una decina di giorni faremo le nostre scelte»

 

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