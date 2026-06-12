Ex rosa, Devis Mangia è il nuovo allenatore del Campobasso: «Ho scelto questa piazza con convinzione»

Riparte da Campobasso l’ex allenatore del Palermo, Devis Mangia. Attraverso un comunicato tramite i propri canali, la società rossoblù ha ufficializzato l’arrivo di Mangia come nuovo tecnico della squadra in vista del prossimo campionato di Serie C.

«Credo che nel calcio, come nella vita, ci si scelga reciprocamente» ha dichiarato il tecnico dopo l’ufficialità, aggiungendo: «Quando valuto una proposta considero sempre molti aspetti, ma a Campobasso la differenza l’hanno fatta le persone».





Mangia si è poi soffermato su cosa lo ha convinto a iniziare questa avventura con i rossoblù: «Ho percepito immediatamente passione, autenticità e una forte identità. È stato questo insieme di sensazioni a convincermi che Campobasso fosse il posto giusto da cui ripartire».

Il tecnico ha le idee chiara su ciò che dovrà fare: «Il mio compito sarà quello di valorizzare al massimo le caratteristiche dei calciatori che avrò a disposizione. Ogni giocatore possiede qualità che meritano di essere esaltate, ma sempre all’interno di un’idea comune. La squadra viene prima di tutto: il talento dei singoli deve diventare una risorsa al servizio del gruppo. Solo così si costruiscono identità, equilibrio e competitività»

Infine, Mangia rivela: «Il mio legame con il Molise nasce grazie a Vincenzo Cosco, un grande amico. Davvero un grande amico. Ma di questo vi parlerò in seguito»

Questo il comunicato ufficiale del club:

“Devis Mangia ha scelto Campobasso. E Campobasso ha scelto Devis Mangia. È da questo incontro di idee, valori e ambizioni che prende forma il nuovo progetto tecnico rossoblù affidato a uno degli allenatori più preparati e apprezzati del panorama calcistico italiano. Il Campobasso FC affida la guida tecnica della prima squadra a un professionista che porta con sé un bagaglio costruito in oltre venticinque anni di calcio vissuti tra settore giovanile, professionismo e competizioni internazionali. Esperienza, competenza, leadership e sensibilità umana. Da queste basi prende forma il nuovo percorso tecnico del Campobasso FC, affidato a un allenatore che ha scelto questa piazza con convinzione e che da oggi sarà chiamato a guidare i Lupi verso una nuova stagione di sfide e ambizioni. Benvenuto Mister!

“