Mondiali 2026: Bosnia avanti 1-0 sul Canada dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
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Va al riposo in vantaggio 1-0 la Bosnia ed Erzegovina nella gara di esordio al Mondiale 2026 contro il Canada. Buon primo tempo da parte della formazione allenata da Barbarez, avanti grazie alla rete firmata al 21′ da Lukic.

Comincia meglio l’incontro la Bosnia, creando subito pericoli dalle parti della porta di Crepeau, che al 13′ deve superarsi su un colpo di testa di Lukic per evitare il gol. Al 21′, però, l’attaccante numero 9 riesce a portare in vantaggio la sua nazionale: sugli sviluppi di corner, Kolasinac prolungo per Lukic che raccoglie l’assist e sblocca il risultato.


Il Canada prova a reagire, rendendosi pericoloso in varie occasione, senza riuscire però a raggiungere il pari. Match combattuto finora, che si deciderà nella seconda metà di gara.

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