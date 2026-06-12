Sampdoria, il ds Branco di presenta: «Voglio vincere con questa squadra»

Dopo l’annuncio ufficiale della Sampdoria, il nuovo direttore sportivo blucerchiato, Americo Branco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club, spiegando cosa lo ha spinto ad accettare la proposta dei liguri.

«Sono molto orgoglioso e fiero di essere qui perché arrivo in una delle società più iconiche del mondo del calcio, una società speciale» ha dichiarato il ds, aggiungendo: «Ovunque sono andato ho sempre rispettato la storia del club, perché è da lì che si costruisce il futuro. Il passato non si può cambiare, ma si può usare come base per guardare avanti».





Su quale sarà il suo approccio a questa avventura, Branco non ha dubbi: «Non mi piace promettere risultati. Posso promettere che sarò la migliore versione di me stesso e che lavorerò come parte di un gruppo».

Il ds blucerchiato ricorda inoltre l’importanza di far parte di questo club: «Questa maglia non basta indossarla. Tanti hanno portato questo stemma, ma la cosa bella non è indossarlo: la cosa bella è vincere con questo stemma e raggiungere gli obiettivi che la storia della Sampdoria e il DNA di questa città richiedono».

Infine sull’obiettivo del club: «Vincere la prossima partita. Non esistono programmi tra uno o due anni se prima non si affrontano i 90 minuti successivi con la mentalità giusta. Ogni domenica bisogna entrare in campo per conquistare i tre punti. Quei 90 minuti influenzano la vita quotidiana di tante persone e noi dobbiamo assumerci questa responsabilità».