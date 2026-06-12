Vicenza, la difesa è una priorità: due nomi sul taccuino di Zamuner
Dopo la promozione in Serie B, il Vicenda inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, la società si sta particolarmente soffermando sul reparto arretrato, considerato una priorità.
L’obiettivo è quello si inserire innesti di alto livello. Uno dei nomi accostato ai biancorosso è quello di Luca Ravanelli del Monza. Molto dipenderà dalle intenzioni dei brianzoli: se il difensore dovesse essere messo sul mercato, Giorgio Zamuner proverà ad affondare il colpo.
Mentre, sempre secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, tra i profili monitorati nelle ultime ore c’è anche Marco Ruggero. Arrivato allo Spezia a gennaio dalla Juve Stabia, il difensore potrebbe lasciare la Liguria dopo la retrocessione in Serie C, ma il triennale da 300 mila euro annui rende la trattativa tutt’altro che semplice.