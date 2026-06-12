Hellas Verona, Zanzi sul rinnovo di Sogliano: «Stessa visione sul futuro»

Dopo l’ufficialità del rinnovo contrattuale del direttore sportivo Sean Sogliano con l’Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni il presidente del club, Italo Zanzi, spiegando i motivi di questa scelta.

«Siamo molto felici di estendere ulteriormente il nostro rapporto professionale con Sean Sogliano – ha dichiarato il presidente – che in tutti questi anni ha dimostrato competenza, dedizione e attaccamento alla causa gialloblù»





Zanzi spiega poi i motivi del rinnovo contrattuale: «Condividiamo le stesse ambizioni e la stessa visione per il futuro dell’Hellas Verona. Questo rinnovo è la naturale espressione della volontà della proprietà di dare continuità al progetto sportivo e costruire basi sempre più solide per il Club»