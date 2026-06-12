Mondiali 2026: Canada e Bosnia si dividono la posta in palio, termina 1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
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Si conclude in parità il match di esordio al Mondiale 2026 di Canada e Bosnia-Erzegovina. Una gara equilibrata, dove le due formazioni si sono date battaglia per tutti i 90 minuti, uscendo dal campo sul risultato di 1-1 dividendosi la posto in palio.

Comincia meglio l’incontro la Bosnia, creando subito pericoli dalle parti della porta di Crepeau, che al 13′ deve superarsi su un colpo di testa di Lukic per evitare il gol. Al 21′, però, l’attaccante numero 25 riesce a portare in vantaggio la sua nazionale: sugli sviluppi di corner, Kolasinac prolungo per Lukic che raccoglie l’assist e sblocca il risultato.


Nella ripresa il Canada reagisce, spingendo alla ricerca del gol del pareggio, ma al 59′ è la Bosnia ad avere l’occasione del raddoppio, con un colpo di testa di Muharemovic che termina di poco a lato. Al 78′ la squadra di Marcelo Flores riesce a trovare la reti che porta in equilibrio il risultato, con un tiro da fuori di Larin che, dopo una deviazione, termina in rete.

Nel finale nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol vittoria, accontentandosi di un pareggio in questo match di esordio ai Mondiali 2026.

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