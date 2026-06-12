Hellas Verona, UFFICIALE: Sogliano resta e rinnova fino al 2029
Dopo esser stato molto vicino al trasferimento al Lecce, il direttore sportivo Sean Sogliano ha deciso di continuare la sua avventura con l’Hellas Verona. A dare l’ufficialità è stato il club veneto attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, annunciando il rinnovo del dirigente fino al 2029.
Questo il comunicato del club:
“Verona – Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Sean Sogliano, fino al 30 giugno 2029″