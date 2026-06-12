Hellas Verona, UFFICIALE: Sogliano resta e rinnova fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Sogliano-Hellas-Verona-presentazione

Dopo esser stato molto vicino al trasferimento al Lecce, il direttore sportivo Sean Sogliano ha deciso di continuare la sua avventura con l’Hellas Verona. A dare l’ufficialità è stato il club veneto attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, annunciando il rinnovo del dirigente fino al 2029.

Questo il comunicato del club:


“Verona – Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Sean Sogliano, fino al 30 giugno 2029″

Altre notizie

2026-06-11_Sampdoria_Annunci_Branco_0009.jpg

Sampdoria, UFFICIALE: arriva Branco come nuovo ds, Ariaudo sarà il dt

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Baroni

Verona, Sogliano rinnova fino al 2029. Baroni sempre più vicino al ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Palermo su Tonoli? A Modena insistono: “Serve offerta irrinunciabile”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Pedullà: “Torino-D’Aversa, è addio. Abate pronto a raccogliere l’eredità”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
palermo catanzaro 3-2 (127) rui modesto Rispoli

Palermo-Rui Modesto, i rosanero puntano a uno sconto. Le ultime

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Screenshot 2026-06-12 093443

Il Tirreno: “Palermo, Marin resta una pista concreta. Piacciono anche Tramoni e Moreo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (107) dionisi

Gazzetta dello Sport: “Empoli, Dionisi verso il Watford. Pagliuca può liberarsi per il Cesena”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Tuttosport: “Serie B, grandi manovre per le panchine. Tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Gazzetta dello Sport: “Padova, Calabro atteso il 13 giugno. Il nuovo corso parte nel giorno di Sant’Antonio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
palermo cesena 2-0 (28) Pohjanpalo

Gazzetta dello Sport: “Cesena, avanti con l’iscrizione. Pagati gli stipendi di marzo, lunedì il saldo finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
palermo mantova 2-2 (55) possanzini

Gazzetta dello Sport: “Pisa su Bianco, Cremonese verso la conferma di Giampaolo. Sampdoria-Possanzini, dialoghi avanzati”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (89) pierozzi

Giornale di Sicilia: “Pierozzi ora vale un tesoro, il Palermo lo blinda”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026

Ultimissime

Sogliano-Hellas-Verona-presentazione

Hellas Verona, UFFICIALE: Sogliano resta e rinnova fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
2026-06-11_Sampdoria_Annunci_Branco_0009.jpg

Sampdoria, UFFICIALE: arriva Branco come nuovo ds, Ariaudo sarà il dt

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Baroni

Verona, Sogliano rinnova fino al 2029. Baroni sempre più vicino al ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (1) de siervo

Pirateria, Sky e DAZN plaudono all’operazione della Guardia di Finanza: identificati 2.800 utenti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Palermo su Tonoli? A Modena insistono: “Serve offerta irrinunciabile”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026