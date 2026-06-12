Sampdoria, UFFICIALE: arriva Branco come nuovo ds, Ariaudo sarà il dt

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
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Attraverso un comunicato tramite i propri canali, la Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo in blucerchiato di Americo Branco e Lorenzo Ariaudo. Il primo andrà a sostituire Andrea Mancini come nuovo direttore sportivo del club, il secondo, invece, prenderà il ruolo di direttore generale.

Questo il comunicato del club:


“L’U.C. Sampdoria annuncia di aver raggiunto un accordo con Americo Branco per la nomina a direttore sportivo, una volta espletate le necessarie formalità con la FIGC. Contestualmente, Lorenzo Ariaudo assumerà il ruolo di direttore tecnico del club, mentre Mattia Stante sarà il nuovo team manager. José Manuel Barbosa Alves sarà il coordinatore dell’area scouting. Portoghese, 35 anni, dal 2014 Branco ha maturato un percorso professionale interamente dedicato alla direzione sportiva. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità presso Olhanense, Académica de Coimbra, Tondela e Fortuna Sittard. Per Ariaudo, 37 anni, si tratta invece di un nuovo e significativo passo in avanti nel proprio percorso all’interno della società blucerchiata. Dopo dodici stagioni alla Juventus, con cui ha completato l’intero iter nel settore giovanile fino all’esordio in prima squadra, nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Cagliari, Sassuolo, Empoli e Frosinone. Dopo tre stagioni nel ruolo di team manager, durante le quali ha saputo distinguersi per professionalità e competenze, Ariaudo assume ora una posizione di maggiore responsabilità e si occuperà di coordinare il lavoro quotidiano della squadra e dello staff, facendo da raccordo tra le varie componenti dell’area tecnica”.

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