Verona, Sogliano rinnova fino al 2029. Baroni sempre più vicino al ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Baroni

Baroni - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Il Verona è pronto a blindare uno degli artefici principali delle ultime stagioni. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Sean Sogliano prolungherà il proprio rapporto con il club scaligero firmando un nuovo contratto triennale.

Dopo settimane di indiscrezioni e il forte interesse del Lecce, il dirigente avrebbe quindi scelto di proseguire il proprio percorso all’Hellas, garantendo continuità al progetto tecnico e societario.


Parallelamente si muove anche il fronte allenatore. Nella giornata di giovedì 11 giugno si è svolto un incontro tra il Verona e Marco Baroni, candidato principale per raccogliere l’eredità tecnica in vista della prossima stagione.

Le parti avrebbero registrato una reciproca disponibilità a trovare un’intesa e il ritorno dell’allenatore sulla panchina gialloblù appare sempre più concreto. I contatti proseguiranno nelle prossime ore per definire gli ultimi dettagli e arrivare alla fumata bianca.

Con il rinnovo di Sogliano e l’avanzamento della trattativa con Baroni, il Verona punta a mettere rapidamente le basi per il nuovo corso tecnico, programmando con anticipo le strategie di mercato e gli obiettivi della prossima stagione.

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