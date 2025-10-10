Palumbo regala la maglia a due rapper palermitani: Mated e Ceejay Jungle omaggiati dal centrocampista rosanero

Un incontro tra calcio e musica che racconta l’anima di Palermo. Antonio Palumbo, centrocampista rosanero, ha regalato due maglie autografate ai rapper Mated e Ceejay Jungle, giovani artisti palermitani che stanno conquistando i social con le loro canzoni ispirate alla città e al club di Filippo Inzaghi.

Come mostrato nelle storie Instagram dei tre protagonisti, l’incontro è avvenuto in un clima disteso e genuino: foto di rito al tramonto e le due divise numero 5 firmate da Palumbo, consegnate personalmente ai due musicisti.

Mated e Ceejay Jungle sono tra i volti più rappresentativi della nuova scena rap palermitana. I loro brani, diffusi su TikTok, Spotify e Instagram, raccontano con autenticità il legame con la città e con la squadra, diventando inni non ufficiali di una generazione che vive il calcio come appartenenza.

Il gesto di Palumbo, uno dei leader tecnici del gruppo di Inzaghi, è stato molto apprezzato dai tifosi, che hanno commentato numerosi le immagini circolate sui social. Un momento di connessione spontanea tra sport e musica, uniti da un’unica passione: Palermo.