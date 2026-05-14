Sampdoria, Lombardo non confermato: dura critica sui social della figlia del tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
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In vista del prossimo campionato di Serie B, la Sampdoria ha scelto di non confermare nel ruolo di allenatore della squadra Attilio Lombardo, ripartendo con un nuovo tecnico e un nuovo progetto nella prossima stagione.

Infatti, il CEO Sport, Jesper Fredberg, avrebbe già comunicato la volontà di non proseguire e, dato i due anni di contratto rimanenti, adesso dovrà trovare un accordo per risolvere il legame con l’allenatore. Una mossa che ha fatto tanto discutere i tifosi blucerchiati, dopo che Lombardo era riuscito a salvare la Sampdoria dalla retrocessione in Serie C.


Scelta che è stata fortemente criticata anche dalla figlia del tecnico, Chiara Lombardo, che tramite un Instagram Story ha pubblicato la definizione di 4 parole: Riconoscenza, rispetto, intelligenza e valori. Evidenziando cosi tutto ciò che il club non ha dimostrato con questa scelta.

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