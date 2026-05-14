Sampdoria, Lombardo non confermato: dura critica sui social della figlia del tecnico
In vista del prossimo campionato di Serie B, la Sampdoria ha scelto di non confermare nel ruolo di allenatore della squadra Attilio Lombardo, ripartendo con un nuovo tecnico e un nuovo progetto nella prossima stagione.
Infatti, il CEO Sport, Jesper Fredberg, avrebbe già comunicato la volontà di non proseguire e, dato i due anni di contratto rimanenti, adesso dovrà trovare un accordo per risolvere il legame con l’allenatore. Una mossa che ha fatto tanto discutere i tifosi blucerchiati, dopo che Lombardo era riuscito a salvare la Sampdoria dalla retrocessione in Serie C.
Scelta che è stata fortemente criticata anche dalla figlia del tecnico, Chiara Lombardo, che tramite un Instagram Story ha pubblicato la definizione di 4 parole: Riconoscenza, rispetto, intelligenza e valori. Evidenziando cosi tutto ciò che il club non ha dimostrato con questa scelta.