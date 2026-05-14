Escl. Pres. Lega B: «Alessia trait d’union del tifo. Addolorato dalla sua scomparsa»

Giorgio Elia Maggio 14, 2026
bedin

«Mi ha lasciato un grande dolore la notizia della morte di Alessia. Con il suo coraggio ha avuto la grande capacità di unire tutta la comunità dei tifosi della Serie B: lo striscione “Alessia non mollare” era presente in tutti gli stadi, indipendentemente dalle partite e dalle rivalità calcistiche. Alla famiglia di Alessia, ma anche al Palermo e ai tifosi rosanero che la adoravano, va la mia vicinanza in questo momento di grande sofferenza».

Questo il sentito pensiero rivolto dal presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com sulla scomparsa della piccola tifosa rosanero Alessia La Rosa.


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