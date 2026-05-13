Anche il Catanzaro ricorda Alessia: «Il calcio ritrovi il suo volto più umano»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
noto catanzaro

Arriva anche dall’US Catanzaro 1929 un messaggio di cordoglio per la scomparsa della piccola Alessia, la giovane tifosa rosanero che negli ultimi anni aveva commosso il mondo del calcio con la sua forza e il suo amore per il Palermo.

Attraverso una nota ufficiale, il club calabrese ha espresso la propria vicinanza alla famiglia e a tutta la tifoseria del Palermo:


«US Catanzaro 1929 esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa della piccola Alessia, tifosissima del Palermo, entrata nel cuore di tutta la tifoseria rosanero».

Il Catanzaro ha poi voluto ricordare Alessia come simbolo di passione autentica:

«Nel ricordo di Alessia, esempio di passione pura e autentico amore per i colori della propria squadra, l’US Catanzaro rivolge un pensiero commosso e partecipe».

Infine il messaggio del club giallorosso si conclude con una riflessione sul significato più profondo dello sport:

«Il calcio, davanti a vicende come questa, sa e deve ritrovare il suo volto più umano e solidale».

Altre notizie

b4c53e9a-1ee8-46a5-9987-acb8e5e1f613

Palermo, la squadra saluta Alessia: delegazione rosanero alla camera ardente del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
palermo bari serie b 2-0 (23) schifani

Schifani rende omaggio ad Alessia al Renzo Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Giudice Sportivo, multa al Catanzaro: ecco tutti i provvedimenti dopo i playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
2cada035-a9cc-41b3-8b22-2161b0b9e7fe

Palermo, Mirri ricorda Alessia: «Ci ha dato una lezione di dignità e coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 160732

Anche la Curva Nord Frosinone ricorda Alessia: «Piccola stella rosanero»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Palermo Avellino 2-0 (38) palumbo

Palermo, ansia Palumbo: decisivi gli esami per capire i tempi di recupero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (20)

Palermo, prosegue la preparazione verso Catanzaro: problema per Palumbo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 153008

Anche la Juve Stabia ricorda Alessia: «Per sempre Ale»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Palermo Avellino 2-0 (52) izzo patierno

Avellino, Izzo dopo l’eliminazione: «Abbiamo vissuto quattro mesi straordinari, torneremo ancora più affamati»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 150514

Inzaghi visita la camera ardente di Alessia al Renzo Barbera

Angelo Giambona Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 135649

L’Avellino ricorda la piccola Alessia: “Ciao Ale”, il commovente messaggio al mondo rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 121623

Anche l’ex rosa Pelagotti ricorda Alessia: “Ora tifa Palermo da lassù”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

b4c53e9a-1ee8-46a5-9987-acb8e5e1f613

Palermo, la squadra saluta Alessia: delegazione rosanero alla camera ardente del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
noto catanzaro

Anche il Catanzaro ricorda Alessia: «Il calcio ritrovi il suo volto più umano»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
palermo bari serie b 2-0 (23) schifani

Schifani rende omaggio ad Alessia al Renzo Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Giudice Sportivo, multa al Catanzaro: ecco tutti i provvedimenti dopo i playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
2cada035-a9cc-41b3-8b22-2161b0b9e7fe

Palermo, Mirri ricorda Alessia: «Ci ha dato una lezione di dignità e coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026