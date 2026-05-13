Anche il Catanzaro ricorda Alessia: «Il calcio ritrovi il suo volto più umano»
Arriva anche dall’US Catanzaro 1929 un messaggio di cordoglio per la scomparsa della piccola Alessia, la giovane tifosa rosanero che negli ultimi anni aveva commosso il mondo del calcio con la sua forza e il suo amore per il Palermo.
Attraverso una nota ufficiale, il club calabrese ha espresso la propria vicinanza alla famiglia e a tutta la tifoseria del Palermo:
«US Catanzaro 1929 esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa della piccola Alessia, tifosissima del Palermo, entrata nel cuore di tutta la tifoseria rosanero».
Il Catanzaro ha poi voluto ricordare Alessia come simbolo di passione autentica:
«Nel ricordo di Alessia, esempio di passione pura e autentico amore per i colori della propria squadra, l’US Catanzaro rivolge un pensiero commosso e partecipe».
Infine il messaggio del club giallorosso si conclude con una riflessione sul significato più profondo dello sport:
«Il calcio, davanti a vicende come questa, sa e deve ritrovare il suo volto più umano e solidale».