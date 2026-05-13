Anche la Juve Stabia ricorda Alessia: «Per sempre Ale»

Continuano ad arrivare messaggi di affetto e vicinanza dal mondo del calcio per la piccola Alessia La Rosa, la giovane tifosa rosanero scomparsa dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Anche la Juve Stabia ha voluto rendere omaggio ad Alessia attraverso una nota pubblicata sui propri canali social ufficiali.





Il club gialloblù ha espresso il proprio cordoglio con parole cariche di emozione:

«Gli amministratori, il gruppo squadra e l’intero staff tecnico e dirigenziale della S.S. Juve Stabia 1907 partecipano con profondo dolore al lutto che ha colpito la famiglia La Rosa per la prematura scomparsa della piccola Alessia».

Nel messaggio, la società campana ha poi aggiunto:

«La società gialloblù esprime il più sentito cordoglio e si stringe con affetto alla famiglia La Rosa in questo momento di grande tristezza».

Infine il saluto dedicato alla bambina:

«Per sempre Ale».

Il messaggio della Juve Stabia si aggiunge ai tanti tributi arrivati nelle ultime ore da società, calciatori, tifosi e istituzioni, tutti uniti nel ricordo della piccola guerriera rosanero.