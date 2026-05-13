Catanzaro devastante: 3-0 all’Avellino e semifinale playoff conquistata. Gli Highlights
Il Catanzaro travolge l’Avellino e vola in semifinale playoff di Serie B. Al “Ceravolo”, come racconta il Corriere dello Sport nel servizio firmato da Carlo Talarico, la squadra di Alberto Aquilani domina la sfida secca imponendosi 3-0 grazie ai gol di Pontisso, Cassandro e Iemmello.
Una prova di forza dei giallorossi, capaci di soffrire inizialmente e poi colpire con qualità e ritmo, trascinati soprattutto dal talento di Liberali, autentico protagonista della serata.
Il Corriere dello Sport sottolinea come l’Avellino di Ballardini abbia comunque lasciato il campo a testa alta dopo essere rimasto in partita per oltre ottanta minuti, pagando però la maggiore qualità e brillantezza dei padroni di casa.
La gara parte con grande equilibrio e intensità a centrocampo. L’Avellino prova a gestire il possesso e si rende pericoloso già al 10’ con Sounas, fermato da Pigliacelli. La risposta del Catanzaro arriva subito con Cassandro dalla distanza.
Con il passare dei minuti la squadra di Aquilani cresce. Pontisso sfiora il vantaggio al 20’, Favasuli calcia alto poco dopo e Liberali illumina il gioco giallorosso con continue accelerazioni tra le linee.
Il vantaggio arriva al 41’, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport: Petriccione serve Pontisso, che avanza fino al limite e lascia partire un destro preciso che si infila alla sinistra di Iannarilli per l’1-0.
Nella ripresa il Catanzaro continua a spingere. Liberali sfiora il raddoppio in apertura, poi il Var annulla una splendida rete di Di Francesco per fuorigioco. Ballardini prova a cambiare volto all’Avellino inserendo Biasci, Pandolfi e Insigne, ma i giallorossi controllano bene il match.
Al 38’ arriva il colpo che chiude definitivamente la partita: Favasuli sfonda sulla destra e serve Cassandro, che da pochi passi firma il 2-0 facendo esplodere il “Ceravolo”.
Nel recupero c’è spazio anche per il ritorno al gol di Pietro Iemmello. L’attaccante, rientrato dopo un mese di stop, si procura e trasforma il calcio di rigore del definitivo 3-0, chiudendo una serata perfetta per il Catanzaro.
Adesso i giallorossi torneranno in campo domenica ancora al “Ceravolo” per la semifinale playoff, con l’obiettivo di continuare a inseguire il sogno Serie A.