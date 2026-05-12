Cesena, nel mirino Chinetti dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
chinetti

La regular season di Serie B è da poco terminata e il Cesena inizia già a muovere i suoi primi passi sul mercato. Secondo quanto riportato da “TuttoC.com”, pare infatti che i bianconeri siano sulle tracce di Federico Chinetti, ala destra del Trento.

Classe 2005, Chinetti in questa stagione ha messo a segno 5 gol nelle 37 gare disputate tra campionato e playoff, vivendo un annata di notevole crescita in Serie C. La carriera del ragazzo potrebbe dunque proseguire in una categoria maggiore come quella di Serie B.


Un esterno d’attacco che farebbe comodo all’allenatore del Cesena, Ashley Cole, che in questi mesi ha adattato attaccanti sulla fascia. Il calciatore è attualmente di proprietà del Como, con l’affare che potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito, per aggiudicarsi un profilo giovane e futuribile.

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