Gazzetta dello Sport: “Playoff Serie B, si parte: Catanzaro e Modena sfidano l’assalto campano. Palermo e Monza aspettano”

Entrano nel vivo i playoff di Serie B e, come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, le aspettative sono altissime dopo una regular season ricca di emozioni e record di gol. Da stasera prende il via la corsa verso la terza promozione in Serie A, con Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia che assegneranno gli ultimi due posti per le semifinali contro Palermo e Monza.

La Gazzetta dello Sport evidenzia l’atmosfera delle grandi occasioni: attesi oltre 12 mila spettatori nei due stadi, con una forte presenza di tifosi ospiti. Le squadre campane proveranno il colpo esterno: Juve Stabia e Avellino, infatti, dovranno necessariamente vincere per proseguire il cammino, mentre a Modena e Catanzaro basterà anche il pareggio dopo gli eventuali supplementari.





Al “Braglia” il Modena torna a disputare i playoff dopo dodici anni. Andrea Sottil perde ancora Chichizola e Gerli ma non vuole alibi. «Sarà battaglia», ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport. «La Juve Stabia è una squadra consolidata, frizzante e con gamba, ma noi giochiamo per vincere. Il lavoro non è finito e io non mi accontento».

Dall’altra parte Ignazio Abate vive la sfida con maggiore leggerezza ma senza rinunciare all’ambizione. «La nostra forza è andare a giocarcela spensierati, ma consapevoli dei nostri mezzi», ha spiegato il tecnico stabiese alla Gazzetta dello Sport. Una Juve Stabia che continua a convivere con le incertezze societarie ma che sul campo non vuole smettere di stupire.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Abate dovrebbe rilanciare i titolarissimi dopo il turnover dell’ultima giornata, con Maistro favorito sulla trequarti e un ballottaggio aperto tra Gabrielloni, Okoro e Candellone.

A Catanzaro, invece, riflettori puntati sul ritorno di Pietro Iemmello dopo un mese di stop per il problema al polpaccio. Il capitano giallorosso dovrebbe partire dalla panchina, ma Alberto Aquilani conta comunque sul suo leader.

«È la partita più importante della mia carriera da allenatore», ha ammesso Aquilani alla Gazzetta dello Sport. «Ci basta il pareggio? Non siamo fatti per ragionare così e snaturarci».

L’Avellino arriva invece con entusiasmo e senza pressioni, trascinato dalla gestione Ballardini che ha trasformato una squadra impaurita in una mina vagante dei playoff. Il tecnico biancoverde, pur senza parlare alla vigilia, aveva già lanciato il messaggio dopo l’ultima giornata: «Andiamo convinti perché i miei ragazzi hanno fatto un percorso al di sopra delle aspettative».

La Gazzetta dello Sport sottolinea come l’Avellino debba ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione, soprattutto in attacco, dove Biasci, Patierno e Tutino si giocano una maglia. Intanto i 750 biglietti del settore ospiti sono stati polverizzati in poche ore.

Monza e Palermo osservano interessate: i brianzoli attendono la vincente di Modena-Juve Stabia, mentre i rosanero sfideranno chi uscirà vivo dal confronto del “Ceravolo”.