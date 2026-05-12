Gazzetta dello Sport: “Playoff Serie B, si parte: Catanzaro e Modena sfidano l’assalto campano. Palermo e Monza aspettano”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
sottil modena

Entrano nel vivo i playoff di Serie B e, come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, le aspettative sono altissime dopo una regular season ricca di emozioni e record di gol. Da stasera prende il via la corsa verso la terza promozione in Serie A, con Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia che assegneranno gli ultimi due posti per le semifinali contro Palermo e Monza.

La Gazzetta dello Sport evidenzia l’atmosfera delle grandi occasioni: attesi oltre 12 mila spettatori nei due stadi, con una forte presenza di tifosi ospiti. Le squadre campane proveranno il colpo esterno: Juve Stabia e Avellino, infatti, dovranno necessariamente vincere per proseguire il cammino, mentre a Modena e Catanzaro basterà anche il pareggio dopo gli eventuali supplementari.


Al “Braglia” il Modena torna a disputare i playoff dopo dodici anni. Andrea Sottil perde ancora Chichizola e Gerli ma non vuole alibi. «Sarà battaglia», ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport. «La Juve Stabia è una squadra consolidata, frizzante e con gamba, ma noi giochiamo per vincere. Il lavoro non è finito e io non mi accontento».

Dall’altra parte Ignazio Abate vive la sfida con maggiore leggerezza ma senza rinunciare all’ambizione. «La nostra forza è andare a giocarcela spensierati, ma consapevoli dei nostri mezzi», ha spiegato il tecnico stabiese alla Gazzetta dello Sport. Una Juve Stabia che continua a convivere con le incertezze societarie ma che sul campo non vuole smettere di stupire.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Abate dovrebbe rilanciare i titolarissimi dopo il turnover dell’ultima giornata, con Maistro favorito sulla trequarti e un ballottaggio aperto tra Gabrielloni, Okoro e Candellone.

A Catanzaro, invece, riflettori puntati sul ritorno di Pietro Iemmello dopo un mese di stop per il problema al polpaccio. Il capitano giallorosso dovrebbe partire dalla panchina, ma Alberto Aquilani conta comunque sul suo leader.

«È la partita più importante della mia carriera da allenatore», ha ammesso Aquilani alla Gazzetta dello Sport. «Ci basta il pareggio? Non siamo fatti per ragionare così e snaturarci».

L’Avellino arriva invece con entusiasmo e senza pressioni, trascinato dalla gestione Ballardini che ha trasformato una squadra impaurita in una mina vagante dei playoff. Il tecnico biancoverde, pur senza parlare alla vigilia, aveva già lanciato il messaggio dopo l’ultima giornata: «Andiamo convinti perché i miei ragazzi hanno fatto un percorso al di sopra delle aspettative».

La Gazzetta dello Sport sottolinea come l’Avellino debba ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione, soprattutto in attacco, dove Biasci, Patierno e Tutino si giocano una maglia. Intanto i 750 biglietti del settore ospiti sono stati polverizzati in poche ore.

Monza e Palermo osservano interessate: i brianzoli attendono la vincente di Modena-Juve Stabia, mentre i rosanero sfideranno chi uscirà vivo dal confronto del “Ceravolo”.

Altre notizie

Evacuo

Evacuo: «Una tra Catanzaro e Avellino stupirà. Il Palermo aveva già abbandonato da tempo l’idea della promozione diretta»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
aquilani inzaghi

Giornale di Sicilia: “I rosanero davanti alla tv, c’è Catanzaro-Avellino”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
e1bbb43f25

Modena-Juve Stabia, dentro o fuori al “Braglia”: Sottil chiede furore, Abate sogna il colpo playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
21ab121c70

Catanzaro-Avellino, notte da dentro o fuori al Ceravolo: Aquilani ritrova Iemmello, Ballardini sogna il colpo playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
sottil modena

Modena verso la Juve Stabia, Sottil: «Nessun calcolo, dobbiamo giocare per vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
CASTORI

Südtirol, niente ribaltone: ai playout con Castori in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Screenshot 2026-05-11 163803

Catanzaro, Aquilani carica l’ambiente: «Niente calcoli, vogliamo prenderci la semifinale»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (8) tifosi curva renzo barbera

Serie B, playoff più spettacolari: arrivano drone cam, gimball e nuove telecamere immersive

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (75) tifosi

Serie B, Palermo da record: nessuno come il Barbera, oltre 528 mila spettatori stagionali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Elio Di Toro Cerignola-2

Spezia, parte la ricerca del nuovo ds: da Di Toro all’ipotesi ritorno di Fusco

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (96) busio marinelli segre ceccaroni

Playoff Serie B, le designazioni arbitrali: scelti Fourneau e Marinelli

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
rebecca-corsi-empoli-intervista-1

Empoli, Corsi: «Sono stati commessi degli errori, deve servirci da insegnamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Evacuo

Evacuo: «Una tra Catanzaro e Avellino stupirà. Il Palermo aveva già abbandonato da tempo l’idea della promozione diretta»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
sottil modena

Gazzetta dello Sport: “Playoff Serie B, si parte: Catanzaro e Modena sfidano l’assalto campano. Palermo e Monza aspettano”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (117)

Repubblica: “Il Barbera si accende per i playoff: «Adesso il Palermo non può più sbagliare»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
image-04 miccoli

Miccoli: «Dopo anni ho chiuso il cerchio, adesso ho tanti progetti con la Fondazione Falcone»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (72)

Giornale di Sicilia: “Joronen, Bani, Ranocchia e Pohjanpalo: i quattro pilastri del Palermo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026