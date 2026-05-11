Empoli, Corsi: «Sono stati commessi degli errori, deve servirci da insegnamento»

Intervistata ai microfoni di “La Nazione”, l’amministratore delegato e vice presidente dell’Empoli, Rebecca Corsi, ha fatto il punto sulla stagione degli azzurri, commentando la salvezza raggiunta all’ultima giornata di campionato.

«È stato un momento di grande emozione, difficile anche da descrivere – ha spiegato Corsi -. Quando è arrivato il triplice fischio ci sono passati davanti agli occhi mesi molto complicati, pieni di tensione, sacrifici e responsabilità»





Il vice presidente dei toscani, ha fatto il punto sul campionato svolto dai suoi: «Venivamo da una stagione a dir poco difficile, dove, inutile nasconderlo, sono stati commessi anche degli errori. Però siamo rimasti uniti nelle difficoltà, provando tutti a dare qualcosa in più e stando vicini alla squadra e allo staff ogni giorno»

Una salvezza raggiunta all’ultima giornata: «Significa tantissimo, forse ancora di più rispetto ad altre volte, proprio perché è stata una delle stagioni più complicate degli ultimi anni. È la dimostrazione che questo club sa soffrire, reagire e rialzarsi»

Infine, Corsi non ha dubbi: «Questa stagione deve servirci da insegnamento: quando le cose non vanno come vorremmo, devi fare tutto il possibile perché non precipitino. Adesso riprendiamo fiato e ripartiamo»