Avellino, Corriere dello Sport: “Ballardini ha trasformato la paura in sogno playoff”

L’Avellino si gode un traguardo che fino a poche settimane fa sembrava quasi impossibile. Come racconta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, i biancoverdi si sono ritrovati improvvisamente dentro i playoff grazie alla vittoria contro il Modena e al contemporaneo ko del Cesena contro un Padova ormai senza obiettivi.

Secondo Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, proprio questo rende ancora più speciale il percorso dell’Avellino: nessuno avrebbe immaginato il crollo finale del Cesena, che soltanto due mesi fa aveva dodici punti di vantaggio sugli irpini.





Il “Partenio” è esploso di gioia venerdì sera quando il successo sul Modena si è intrecciato con le notizie provenienti da Cesena. Un finale incredibile per una squadra che il 18 febbraio era ancora pienamente coinvolta nella lotta per evitare i playout.

Come ricorda il Corriere dello Sport, il cambio di passo è coinciso con l’arrivo di Davide Ballardini dopo l’esonero di Biancolino. L’Avellino era reduce da tre sconfitte consecutive, compresa la pesantissima caduta interna contro il Pescara ultimo in classifica.

Ballardini ha completamente ribaltato il destino della squadra, conquistando 21 punti in 13 partite e trascinando i biancoverdi verso una rimonta clamorosa.

Il tecnico ha voluto sottolineare soprattutto il valore umano del gruppo: «Ho lavorato con uomini di spessore. È merito loro se siamo ai playoff».

Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport evidenzia anche come Ballardini stia progressivamente cancellando l’etichetta di allenatore chiamato soltanto per le missioni salvezza disperate.

L’ex tecnico di Genoa e Lazio ha raccontato di aver iniziato a credere realmente ai playoff dopo la vittoria di Mantova: «Ho capito che ce l’avremmo fatta quando abbiamo vinto lì senza meritare nel primo tempo. In quel momento ho pensato: “Ce la giochiamo”».

Adesso il pensiero corre inevitabilmente alla sfida playoff contro il Catanzaro. Ballardini non si nasconde: «Certo che ce la giochiamo anche lì. In Serie B fanno la differenza gli uomini di spessore, le motivazioni e l’entusiasmo. Noi ne abbiamo tantissimo».

Il Corriere dello Sport sottolinea come proprio l’entusiasmo sia diventato la vera arma dell’Avellino: «Abbiamo più entusiasmo di Venezia e Frosinone messe insieme», ha dichiarato Ballardini.

Non mancano però i problemi di formazione. Contro il Catanzaro saranno assenti Simic, Sala, Milani e Favilli, mentre gli elementi affaticati verranno gestiti con prudenza.

Ballardini punterà su chi arriverà al “Ceravolo” con l’adrenalina al massimo e con la consapevolezza di non avere più nulla da perdere.

Al seguito della squadra ci saranno soltanto 750 tifosi, ma il sogno biancoverde continua a crescere. E, come scrive Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, una frase ormai accompagna da giorni l’orgoglio del popolo irpino: «Giocheremo gli spareggi per la Serie A».