Corriere dello Sport: “Pohjanpalo, l’ultimo tabù: nei playoff cerca il primo gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo catanzaro 3-2 (123)

C’è ancora un ultimo muro da abbattere nella straordinaria stagione di Joel Pohjanpalo: i playoff. Il bomber del Palermo, capocannoniere della Serie B per la seconda volta negli ultimi tre anni, non è infatti mai riuscito a segnare negli spareggi promozione nonostante le sei presenze accumulate tra Venezia e Palermo.

Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il finlandese ha già stabilito il proprio record personale di reti in una singola stagione salendo a quota 24 gol, ma adesso vuole cancellare anche l’unico dato negativo rimasto nella sua esperienza italiana.


Nel racconto firmato da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, Pohjanpalo ha affrontato i playoff per la prima volta nel 2022 con il Venezia. I lagunari conquistarono l’ottavo posto proprio ai danni del Palermo, ma vennero eliminati subito dal Cagliari nel turno preliminare. In quella occasione il finlandese chiuse la stagione con 19 reti senza però riuscire a lasciare il segno negli spareggi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la stagione successiva il Venezia costruì una squadra ancora più competitiva sotto la guida di Vanoli e Pohjanpalo migliorò ulteriormente il proprio rendimento arrivando a 22 gol. I lagunari conquistarono la promozione in Serie A superando la Cremonese in finale playoff, ma ancora una volta il centravanti finlandese rimase a secco nelle quattro gare disputate.

Anche la passata stagione con il Palermo non ha interrotto il tabù. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport ricorda infatti la sconfitta contro la Juve Stabia nel turno preliminare, gara nella quale Pohjanpalo venne limitato da Peda senza riuscire a incidere.

Adesso però il centravanti rosanero vuole cambiare la storia. Il Corriere dello Sport sottolinea come una delle caratteristiche principali del finlandese sia la continua fame di migliorarsi e inseguire nuovi traguardi. Venezia non gli ha perdonato il trasferimento a Palermo, come dimostrano anche alcuni fischi arrivati venerdì sera al Penzo, ma Joel ha trovato in Sicilia un nuovo ambiente ideale per continuare a crescere.

Nel focus del Corriere dello Sport, viene ricordato anche come il progetto illustrato dal City Football Group abbia convinto Pohjanpalo a scegliere Palermo non soltanto per motivi economici, ma soprattutto per l’obiettivo dichiarato del ritorno in Serie A.

Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia inoltre la straordinaria continuità del finlandese: 38 presenze su 38 in campionato, con Inzaghi che gli ha risparmiato soltanto un tempo nell’ultima gara contro il Venezia. Con 33 reti complessive, Pohjanpalo è già il quinto miglior marcatore straniero della storia rosanero.

Adesso però il numero nove vuole aggiungere il tassello più importante: il primo gol playoff della sua carriera. Il Palermo si aggrappa ancora una volta al suo bomber per inseguire il sogno Serie A.

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