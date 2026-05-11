Catanzaro, Corriere dello Sport: “Ceravolo pronto alla bolgia playoff. Iemmello resta in dubbio”

Il “Ceravolo” si prepara a vivere una notte da dentro o fuori. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, Catanzaro-Avellino sarà accompagnata da un’atmosfera da grandi occasioni, con il settore ospiti esaurito in pochi minuti e oltre 11mila spettatori attesi sugli spalti.

Secondo Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il Catanzaro arriva al preliminare playoff con qualche dubbio in più rispetto all’Avellino, soprattutto dal punto di vista fisico e mentale. I biancoverdi si presentano infatti lanciati da tre vittorie nelle ultime quattro partite, mentre i giallorossi hanno gestito le energie dopo aver blindato con largo anticipo il quinto posto.





A preoccupare maggiormente Alberto Aquilani restano le condizioni di Pietro Iemmello. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il capitano giallorosso continua a convivere con un problema al soleo del polpaccio destro che lo ha tenuto lontano dagli allenamenti negli ultimi giorni.

La presenza del bomber calabrese resta fortemente in dubbio anche per la convocazione. Carlo Talarico sul Corriere dello Sport ricorda come Iemmello abbia raggiunto la doppia cifra proprio nella gara disputata un mese fa ad Avellino, prima di fermarsi per il problema muscolare accusato contro il Modena.

L’eventuale forfait del numero 9 costringerebbe Aquilani a ridisegnare la trequarti offensiva. Il tecnico giallorosso potrebbe affidarsi al rientro di Liberali accanto ad Alesi, con Oudin pronto a subentrare alle spalle di Pittarello, che dovrebbe tornare disponibile dopo l’influenza.

In mezzo al campo, secondo il Corriere dello Sport, la regia sarà affidata a Petriccione e Pontisso, mentre sugli esterni agiranno Favasuli e D’Alessandro.

Davanti a Pigliacelli, Aquilani dovrebbe confermare Antonini al centro della difesa con Cassandro e Brighenti braccetti.

Nel frattempo la tifoseria del Catanzaro si sta mobilitando per creare una vera bolgia. Carlo Talarico sul Corriere dello Sport racconta l’appello lanciato dalla Curva Massimo Capraro, che ha invitato i tifosi ad arrivare allo stadio con largo anticipo per sostenere la squadra già durante il riscaldamento.

Bandiera, cori e spinta continua: questo il messaggio lanciato alla piazza giallorossa per trascinare il Catanzaro verso la semifinale playoff contro il Palermo.

Il Catanzaro potrà contare anche sul vantaggio del doppio risultato: in caso di pareggio dopo i tempi supplementari saranno infatti i giallorossi a qualificarsi.