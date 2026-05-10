Giannitti analizza i playoff: «Monza leggermente avanti»

Marco Giannitti, ex direttore sportivo di club come Frosinone Calcio e AC Perugia Calcio, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per commentare il campionato di Serie B appena concluso, soffermandosi in particolare sulla corsa playoff e sulla lotta salvezza.

Parlando degli spareggi promozione, Giannitti non individua una vera favorita ma riconosce un piccolo vantaggio al AC Monza: «Non credo ad una favorita principale. Credo che un 5% di possibilità in più possa averlo la terza classificata, quindi il Monza. Ma solo per la posizione».





Spazio anche ai playout, con un riferimento alla stagione del FC Südtirol e del SSC Bari: «La grande sorpresa è il SudTirol, un organico che poteva ambire ai playoff. A Bari c’è stata molta confusione all’inizio. Un anno altalenante. Saranno centottanta minuti di fuoco».