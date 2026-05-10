Playoff Serie B, Gazzetta dello Sport: “Il Monza parte favorito, Palermo sogna di sfatare il tabù”

Archiviata la regular season, la Serie B entra subito nel vivo con i playoff che assegneranno l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie A. Come racconta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il cammino scatterà martedì con le due gare secche del turno preliminare, prima delle semifinali in programma nel weekend successivo.

Secondo Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, in corsa restano sei squadre: Monza, Palermo, Catanzaro, Juve Stabia, Modena e Avellino. Il regolamento garantisce vantaggi alle meglio piazzate, ma la storia recente dimostra che la classifica conta meno di quanto si possa pensare.





La Gazzetta dello Sport ricorda infatti che dal 2013-2014, con l’attuale formula playoff, soltanto tre volte la terza classificata è riuscita a conquistare la promozione: il Venezia nel 2024, lo Spezia nel 2020 e il Frosinone nel 2018.

Una statistica che alimenta le speranze di Palermo e delle altre inseguitrici, ma che allo stesso tempo aumenta anche la pressione sul Monza, terzo classificato e grande favorito della corsa playoff.

Come sottolinea Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo attende di conoscere il proprio avversario tra Catanzaro e Avellino, mentre dall’altra parte del tabellone il Monza sfiderà la vincente di Modena-Juve Stabia.

Nel turno preliminare si giocherà in gara secca: in caso di parità dopo i tempi supplementari passerà la squadra meglio piazzata in classifica, senza ricorrere ai calci di rigore. In semifinale e finale, invece, saranno previste gare di andata e ritorno e, in caso di parità complessiva, avanzerà ancora la squadra meglio classificata durante la regular season.

Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come l’Avellino sia stata l’ultima squadra a conquistare il pass playoff grazie al successo sul Modena e ai 21 punti ottenuti in 13 partite sotto la gestione Ballardini.

Il Catanzaro, invece, disputerà il terzo playoff consecutivo, mentre il Modena ritroverà l’atmosfera degli spareggi promozione dopo dodici anni. Per la Juve Stabia sarà invece un nuovo tentativo dopo la semifinale raggiunta nella passata stagione, nonostante le recenti difficoltà societarie.

La Gazzetta dello Sport riporta anche le parole del ds stabiese Matteo Lovisa dopo il sequestro delle quote sociali disposto dal Tribunale di Napoli: «Ora siamo totalmente nelle mani degli amministratori giudiziari e c’è grande fiducia in loro. Sono sicuro che il futuro della Juve Stabia sarà radioso. Andiamo a Modena per far sognare una città».

Grande attesa soprattutto per Monza e Palermo, che con i rispettivi 76 e 72 punti in altre stagioni avrebbero probabilmente centrato la promozione diretta. Adesso però tutto si deciderà nei playoff.

Paolo Bianco ha già messo in guardia il suo Monza: «Non dobbiamo commettere l’errore di fare calcoli». Il Palermo di Inzaghi, invece, proverà finalmente a sfatare il tabù playoff: né il tecnico rosanero né il club siciliano sono mai riusciti a conquistare la Serie A attraverso gli spareggi promozione.