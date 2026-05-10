Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi tiene tutti pronti: Pierozzi non preoccupa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
palermo cesena 2-0 (68) pierozzi

Il Palermo arriva ai playoff con una rosa praticamente tutta a disposizione e con segnali incoraggianti emersi anche dalla trasferta di Venezia. Filippo Inzaghi, nelle ultime due giornate di campionato, ha scelto di ruotare ampiamente gli uomini a disposizione per mantenere alta la condizione dell’intero gruppo in vista della fase decisiva della stagione.

Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la sfida del Penzo ha dato risposte contrastanti ma comunque utili. Positivo soprattutto il primo tempo disputato dai rosanero, capaci di costruire almeno quattro occasioni nitide contro la squadra che ha poi chiuso il campionato al primo posto.


Secondo quanto evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, resta però uno dei limiti che ha accompagnato il Palermo durante tutta la stagione: il poco cinismo sotto porta, soprattutto nelle gare esterne. Una difficoltà che anche contro il Venezia ha impedito ai rosanero di concretizzare le opportunità create nella prima frazione.

Nel racconto del Corriere dello Sport, la nota più importante riguarda però le condizioni fisiche della squadra. Il Palermo viene descritto come una formazione viva sia dal punto di vista mentale che atletico, aspetto fondamentale in vista delle semifinali playoff.

Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non preoccupano le condizioni di Pierozzi, costretto a lasciare il campo a Venezia dopo un colpo al costato. Nessun allarme particolare anche per Bani, rimasto a Palermo nell’ultima trasferta esclusivamente per gestire la condizione fisica essendo diffidato: il difensore sarà regolarmente disponibile per le semifinali.

L’unica assenza certa per la gara d’andata playoff sarà quella di Bereszynski, fermato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata al Penzo. Una perdita che, secondo il Corriere dello Sport, al momento pesa relativamente negli equilibri della squadra considerando il ruolo attuale del difensore all’interno delle rotazioni di Inzaghi.

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