Palermo Primavera, sconfitta di misura contro il Perugia: Merico stende i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
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Al “Pasqualino” di Carini, arriva una sconfitta amara per il Palermo primavera, nel match casalingo contro il Perugia. I rosanero vengono battuti per 0-1, nella gara valida per la 30ª giornata del Campionato Primavera 2.

Dopo un primo tempo equilibrato, terminato sul risultato di 0-0, nella ripresa sono gli ospiti a sbloccare il risultato, grazie alla rete al 59′ di Merico. La squadra guidata da Del Grosso prova a reagire in cerca del pari, ma esce comunque dal campo sconfitta.


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