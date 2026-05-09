Avellino ai playoff, Izzo: “Martedi voglio 30 animali”

Dopo la vittoria di ieri per 1-0 sul Modena, l’Avellino è riuscito ad aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile per i playoff di Serie B. I biancoverdi affronteranno martedi 12 maggio il Catanzaro e chi avrà la meglio raggiungere il Palermo in semifinale.

“Adesso carichiamo le batteria che martedì voglio 30 animali”. Questo il messaggio tramite sociale del difensore centrale dei campani, Armando Izzo, che carica la sua squadra in vista del match da dentro o fuori contro i giallorossi. Una gara che vale una stagione, che l’Avellino proverà a vincere con tutte le proprie forze.



