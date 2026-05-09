Serie A, Cagliari-Udinese 0-0 al termine del primo tempo

Si chiude senza reti il primo tempo della sfida di Serie A tra Cagliari e Udinese, con diverse occasioni da una parte e dall’altra ma senza la zampata decisiva.
Meglio il Cagliari nella prima frazione, con Sebastiano Esposito e Michael Folorunsho particolarmente attivi in fase offensiva. La chance più importante arriva al 32’, quando Gianluca Gaetano trova la risposta decisiva di Maduka Okoye con una conclusione ravvicinata.
Al 34’ episodio chiave del match: l’arbitro Federico Dionisi assegna inizialmente un calcio di rigore al Cagliari per un tocco di mano in area dell’Udinese, ma dopo il controllo al VAR decide di annullare la decisione.
L’Udinese prova a rispondere soprattutto con Jakub Piotrowski e Nicolò Zaniolo, senza però riuscire a superare Elia Caprile.
Nel finale arriva anche l’ammonizione per Kingsley Ehizibue dopo un intervento falloso. Match equilibrato e ancora apertissimo in vista della ripresa.