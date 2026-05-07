Sky contro Tim e Dazn: chiesto un risarcimento da 1,9 miliardi dopo il caso diritti TV della Serie A

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Fabio-Caressa-886x494

Si apre un nuovo capitolo nella lunga battaglia legata ai diritti televisivi della Serie A. Dopo le decisioni dell’Antitrust sul caso relativo all’assegnazione dei diritti TV del campionato italiano, Sky ha avviato una maxi richiesta di risarcimento nei confronti di Tim e Dazn: sul tavolo ci sono circa 1,9 miliardi di euro.

La vicenda nasce dall’indagine condotta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul memorandum siglato nel 2021 tra Tim e Dazn in vista della gara per l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A. Secondo l’Antitrust, l’accordo avrebbe configurato una «grave intesa restrittiva della concorrenza» nel mercato delle telecomunicazioni e della pay tv.


Il procedimento si era concluso inizialmente nel 2023 con un primo pronunciamento dell’Agcm, al quale erano seguiti i ricorsi presentati davanti al Tar nel 2024 e successivamente al Consiglio di Stato nel 2025. L’ultimo passaggio è arrivato a gennaio scorso, quando l’Autorità ha rideterminato le sanzioni economiche dopo una nuova istruttoria.

Nel dettaglio, Dazn è stata sanzionata con una multa da 3,6 milioni di euro, mentre per Tim la cifra stabilita è stata pari a 760.776 euro. Secondo quanto emerge, la presunta violazione avrebbe avuto una durata complessiva di un anno e sette mesi.

Adesso il confronto si sposta nelle aule giudiziarie civili. Sarà infatti il Tribunale di Milano a dover valutare la richiesta avanzata da Sky, che ritiene di aver subito un danno economico rilevantissimo a causa dell’accordo tra Tim e Dazn nel mercato dei diritti televisivi calcistici.

La vicenda rappresenta uno dei casi più delicati degli ultimi anni nel settore della pay tv sportiva italiana, con possibili conseguenze economiche enormi per gli operatori coinvolti e nuovi riflessi sul futuro della distribuzione televisiva del calcio italiano.

Altre notizie

zappi

Corriere dello Sport: “AIA verso il commissariamento: il Consiglio Federale accelera sulla svolta”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-06 142634

Mantovani racconta Dybala: «Aveva il fuoco negli occhi fin dal primo allenamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 083036

Il calcio italiano piange Evaristo Beccalossi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
rocchi

Corriere dello Sport: “AIA nel caos, Zappi decade: ora la FIGC valuta il commissariamento”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
arbitri-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Inchiesta arbitri, la procura coinvolge anche figure legate alla Lega Serie A

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Simonelli

Simonelli: «Il nostro calcio è appetibile, in Serie B tanti investitori stranieri»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Screenshot 2026-05-04 224552

Serie A: all’Olimpico la Roma cala il poker alla Fiorentina. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-04 223403

Roma-Fiorentina, striscione per la piccola Alessia dai tifosi giallorossi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
HHf46LXWMAA82W3

Serie A: all’intervallo Roma avanti 3-0 sulla Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
corrado

Corrado: «Pisa non era pronto per la Serie A, ma il progetto è solido»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Montipo_prestazioni_hellas_865d45be-12b2-40bf-a334-978b28419bd2

Verona, Montipò: «Retrocessione è una morte sportiva, ma torneremo in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-03 221555

Serie A: l’Inter batte 2-0 il Parma e conquista il suo 21º Scudetto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Fabio-Caressa-886x494

Sky contro Tim e Dazn: chiesto un risarcimento da 1,9 miliardi dopo il caso diritti TV della Serie A

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 064254

Repubblica Palermo: “Mondello, parte in anticipo l’isola pedonale sul lungomare”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 064017

Repubblica: “Palermo, pronta la piscina del Conca d’Oro: nuovi spazi per nuoto e pallanuoto”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo bari serie b 2-0 (109) le douaron

Repubblica: “Palermo, turn over a Venezia. Ma l’obiettivo è acciuffare il Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
zappi

Corriere dello Sport: “AIA verso il commissariamento: il Consiglio Federale accelera sulla svolta”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026