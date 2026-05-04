Verona, Montipò: «Retrocessione è una morte sportiva, ma torneremo in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Montipo_prestazioni_hellas_865d45be-12b2-40bf-a334-978b28419bd2

Al termine del pareggio contro la Juventus, il portiere del Verona Lorenzo Montipò ha commentato ai microfoni di Dazn la retrocessione in Serie B, analizzando con lucidità il momento della squadra.

«Questa serata conferma i nostri rimpianti. Potevamo avere più punti, per varie motivazioni. Perdere la categoria è una morte sportiva, ne prenderemo coscienza ma sicuramente ci sarà l’intenzione di tornare subito in Serie A».


Montipò ha poi invitato a mantenere equilibrio nell’analisi: «Quando le cose vanno male gli errori vanno trovati in un secondo momento, noi adesso dobbiamo sudare la maglia per i nostri tifosi».

Infine, uno sguardo al futuro, senza sbilanciarsi troppo: «Preferisco non esprimermi, se c’è la necessità di restare chiedo ai tifosi di starci vicini perché sicuramente proveremo a tornare in Serie A».

Altre notizie

Screenshot 2026-05-03 221555

Serie A: l’Inter batte 2-0 il Parma e conquista il suo 21º Scudetto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 211700

Serie A: Inter avanti 1-0 sul Parma dopo i primi 45, nerazzurri ad un passo dallo scudetto

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Montipo_prestazioni_hellas_865d45be-12b2-40bf-a334-978b28419bd2

Verona, Montipò dopo la retrocessione in Serie B: «Vogliamo tornare subito in A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot_2026-05-03-19-08-49-042_com.facebook.katana-edit

Serie A: la Juventus non va oltre l’1-1 contro l’Hellas. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot_2026-05-03-18-42-40-013_com.facebook.katana-edit

Serie A: Verona in vantaggio allo Stadium contro la Juventus dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 165210

Sassuolo, colpo contro il Milan: 2-0 firmato Berardi e Laurienté. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 090000

Tuttosport: “Malagò-Mancini, intreccio decisivo: il Mancio torna in corsa per la Nazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Gianluca-Rocchi-AIA-768x561

Repubblica: “Inchiesta arbitri, nuove denunce: altri sei direttori parlano del «sistema Rocchi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Hiljemark

Pisa, Hiljemark verso l’addio dopo la retrocessione in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
Screenshot 2026-05-02 185113

Serie A: pari a reti bianche tra Como e Napoli dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
corrado

Pisa, Corrado ammette: «Mancata esperienza in Serie A, ma il progetto ha basi solide»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
pisa

Serie A: Pisa–Lecce 1-2, colpo esterno dei salentini. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Montipo_prestazioni_hellas_865d45be-12b2-40bf-a334-978b28419bd2

Verona, Montipò: «Retrocessione è una morte sportiva, ma torneremo in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (129)

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, 60 gol e record in Serie B: adesso Iemmello al top per i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
cremonese palermo secondo tempo 2-2 (6) stroppa

Stroppa: «Venezia, ora la Serie A è un altro sport. Bisogna fare i complimenti a Frosinone, Palermo e Monza»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-04 082258

Il Gazzettino di Venezia: “Il Penzo si veste a festa per l’ultima col Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
alvini frosinone

Tuttosport: “Frosinone, la A è a un passo: la squadra più solida della B sogna il colpo finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026