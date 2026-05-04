Verona, Montipò: «Retrocessione è una morte sportiva, ma torneremo in Serie A»
Al termine del pareggio contro la Juventus, il portiere del Verona Lorenzo Montipò ha commentato ai microfoni di Dazn la retrocessione in Serie B, analizzando con lucidità il momento della squadra.
«Questa serata conferma i nostri rimpianti. Potevamo avere più punti, per varie motivazioni. Perdere la categoria è una morte sportiva, ne prenderemo coscienza ma sicuramente ci sarà l’intenzione di tornare subito in Serie A».
Montipò ha poi invitato a mantenere equilibrio nell’analisi: «Quando le cose vanno male gli errori vanno trovati in un secondo momento, noi adesso dobbiamo sudare la maglia per i nostri tifosi».
Infine, uno sguardo al futuro, senza sbilanciarsi troppo: «Preferisco non esprimermi, se c’è la necessità di restare chiedo ai tifosi di starci vicini perché sicuramente proveremo a tornare in Serie A».