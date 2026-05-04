Gazzetta del Sud: “Catanzaro, 60 gol e record in Serie B: adesso Iemmello al top per i playoff”

Il Catanzaro continua a stupire e lo fa soprattutto grazie alla sua straordinaria produzione offensiva. Come evidenzia la Gazzetta del Sud, con i tre gol segnati contro il Palermo i giallorossi hanno raggiunto quota 60 reti, stabilendo il nuovo record del club in Serie B.

Un traguardo significativo che consente ad Alberto Aquilani di superare Vincenzo Vivarini, fermatosi a 59 gol due stagioni fa, migliorando anche il primato storico della stagione 1977/78. Come sottolinea la Gazzetta del Sud, si tratta di numeri che certificano la qualità del percorso del Catanzaro, sia nella stagione da matricola sia in quella attuale di conferma ai vertici.





Alla base di questi risultati ci sono gioco e identità. Il Catanzaro ha mantenuto un’impostazione votata al palleggio e al dominio tecnico, con Pietro Iemmello ancora riferimento centrale, seppur con un raggio d’azione più arretrato rispetto al passato.

«Non lo forziamo, ma lui ha voglia e tenacia per recuperare», ha dichiarato Aquilani dopo la gara contro il Palermo, lasciando intendere che il rientro dell’attaccante potrebbe avvenire già nel prossimo impegno.

Come sottolinea la Gazzetta del Sud, accanto a Iemmello si è messo in evidenza Pittarello, autore di 12 gol e protagonista della sua miglior stagione tra i professionisti. «Ha finito arrabbiato perché avrebbe voluto segnare anche il terzo gol, è una mentalità che ha messo dentro in questa stagione», ha spiegato Aquilani.

Altro dato rilevante riguarda la distribuzione delle marcature: Aquilani ha portato a 19 il numero dei giocatori andati a segno, superando i 13 dell’era Vivarini. Un segnale della capacità di coinvolgere tutta la squadra nella fase offensiva.

La continuità è un altro punto di forza: il Catanzaro è andato in gol per 16 partite consecutive e ha segnato almeno una rete in tutte le gare dalla fine di gennaio, rimanendo a secco solo in sei occasioni su 37 partite.

Come evidenzia ancora la Gazzetta del Sud, quota 60 gol rappresenta il quarto miglior attacco del campionato, a una sola lunghezza dal Palermo e davanti al Monza. Numeri che confermano la pericolosità offensiva dei giallorossi e che rendono la squadra di Aquilani una delle più temibili in vista dei playoff.