Tuttosport: “Frosinone, la A è a un passo: la squadra più solida della B sogna il colpo finale”

Il Frosinone vede la Serie A e, numeri alla mano, la meriterebbe pienamente. Come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, i ciociari sono la squadra più difficile da battere del campionato: appena 3 sconfitte in 37 giornate, meno di Venezia (4), Palermo (5) e Monza (6).

Un dato che racconta più di ogni altro la solidità della squadra di Alvini, rimasta troppo a lungo sottovalutata. Per mesi, infatti, molti avevano indicato Venezia e Monza come uniche favorite per la promozione diretta, dimenticando che il Frosinone è ormai una realtà consolidata della categoria, a un passo dalla quarta Serie A negli ultimi undici anni.





Bracaglia simbolo di un progetto vincente

Il successo contro la Juve Stabia nell’ultimo turno, firmato dal giovane Bracaglia, è la fotografia perfetta di questo Frosinone. Un ragazzo del territorio, cresciuto in casa, decisivo nel momento più importante della stagione.

Come sottolinea Tuttosport, è anche questo il segreto del club: valorizzare i giovani della Ciociaria e portarli fino alla prima squadra. Un percorso che si riflette anche in altri talenti come Palmisani, già nel giro dell’Under 21.

Stirpe pronto a spingere: attesa un’intera città

Per la sfida decisiva contro il Mantova, lo stadio “Benito Stirpe” si prepara a vivere una notte storica. L’affluenza prevista è impressionante: sugli spalti ci sarà circa un terzo della popolazione cittadina.

Un dato che, come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, racconta meglio di qualsiasi analisi il legame tra squadra e territorio. La Ciociaria intera si stringe attorno al Frosinone per spingerlo verso la Serie A.

Attenzione al Mantova: niente calcoli

Nonostante basti un pareggio per festeggiare, il Frosinone dovrà restare concentrato. Il Mantova arriva in grande forma e si gioca l’accesso ai playoff: una squadra rinata sotto la guida di Modesto, capace di passare dalla zona retrocessione a una clamorosa rincorsa.

Guai a sottovalutare l’impegno, perché – ricorda Tuttosport – i lombardi hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque.

Il segreto: gruppo, ambiente e fame di riscatto

Alla base della stagione straordinaria del Frosinone ci sono diversi fattori. La voglia di riscatto dopo un’annata deludente, il lavoro iniziato già nel finale della scorsa stagione e, soprattutto, un ambiente sano e compatto.

Come sottolinea ancora Tuttosport, in Ciociaria il calcio viene vissuto con passione ma senza eccessi, creando le condizioni ideali per lavorare e crescere.

Non solo Serie A: c’è anche il primo posto

Oltre alla promozione, il Frosinone può ancora sognare in grande. Con due punti di ritardo dal Venezia, esiste una possibilità teorica di chiudere al primo posto.

Un traguardo che renderebbe ancora più straordinaria una stagione già destinata a restare nella storia del club.