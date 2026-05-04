Corriere dello Sport: “Serie B, tutto aperto: Frosinone a un passo dalla A, caos totale in coda”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
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A novanta minuti dalla fine, la Serie B resta un romanzo ancora tutto da scrivere. Come racconta Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, se il Venezia ha già festeggiato la promozione con Stroppa, la corsa alla seconda piazza e la lotta salvezza sono ancora apertissime.

In alto, il Frosinone si ritrova incredibilmente padrone del proprio destino. Alla squadra di Alvini basta un pareggio per conquistare la Serie A, ma con una vittoria e un risultato favorevole del Palermo al Penzo potrebbe addirittura chiudere al primo posto. Un percorso straordinario per il tecnico di Fucecchio, che ora si trova a un passo dal traguardo.


Situazione completamente opposta nella parte bassa della classifica, dove – sottolinea il Corriere dello Sport – regna il caos più totale.

Salvezza e playout: tutte le combinazioni

Il Padova, a quota 43, è già salvo. Restano invece in lotta per evitare i playout Empoli e Südtirol a 40 punti e l’Entella a 39.

Il Bari (37 punti) non può più salvarsi direttamente: può solo puntare ai playout.
Se l’Entella perde, è automaticamente ai playout.
Se l’Entella vince e sale a 42, mentre Empoli e Südtirol restano a 41, si salva l’Empoli grazie alla migliore differenza reti.

Possibili anche scenari più complessi:

Con Empoli, Südtirol e Bari a 40: classifica avulsa con Südtirol (7), Empoli (6), Bari (4).
Con tre squadre a 40 senza vittoria del Bari: Entella salvo (8), Empoli e Südtirol ai playout.
Possibile anche un arrivo a quattro squadre a 40: Entella salvo, Südtirol e Bari davanti all’Empoli, che finirebbe allo spareggio.
Il rischio retrocessione: scenari estremi

Il Corriere dello Sport evidenzia anche le combinazioni più drammatiche in fondo alla classifica:

Se il Bari non perde a Catanzaro, evita la retrocessione diretta.
Se perde, può essere agganciato da due squadre tra Pescara, Spezia e Reggiana.

Ecco le possibili combinazioni:

Se vincono Pescara e Reggiana: Spezia in C con Reggiana e Pescara, Bari ai playout.
Se vincono Spezia e Reggiana: Pescara in C con Spezia e Bari, Reggiana ai playout.
Se vince solo il Pescara: Spezia e Reggiana in C, Bari ai playout.
Se vince solo la Reggiana: Spezia e Pescara in C, Bari ai playout.
Se vince solo lo Spezia: Pescara e Reggiana in C, con il Bari a rischio retrocessione per differenza reti.

Infine, un pareggio tra Pescara e Spezia condannerebbe entrambe.

Un finale incandescente

Come sottolinea più volte Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la coda del campionato è diventata un vero rompicapo, con sette squadre coinvolte e incroci difficili da decifrare.

Tra sogni di promozione e incubi di retrocessione, tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti. E, mai come quest’anno, ogni episodio può cambiare il destino di un’intera stagione.

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